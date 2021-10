Henry Cavill als James Bond: Unfassbar echt wirkendes Video macht Traum vieler 007-Fans wahr

Henry Cavill und James Bond – das ist eine unendliche Geschichte. Wie der The Witcher-Star als Agent 007 aussehen würde, zeigt ein verblüffendes Deepfake-Video.

Wer wird der Nachfolger von Daniel Craig als James Bond? Spätestens seit dem Kinostart von Craigs letztem Einsatz James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben geht es bei den einschlägigen Buchmachern heiß her. Zu den derzeitigen Favoriten gehören Game of Thrones-Star Richard Madden und Ex-Bane Tom Hardy. Doch The Witcher-Star Henry Cavill spricht in gefühlt jedem zweiten Interview über seine Sehnsucht nach einer 007-Beteiligung. Wozu zahlreiche Fans sicherlich nicht nein sagen würden. Ein Deepfake-Video zeigt uns, wie Henry Cavill als James Bond aussehen würde.

Schaut euch das Deepfake-Video mit Henry Cavill als James Bond an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nicht irgendein Bond bildet die Grundlage für das Video, sondern der knallharte Agent, den Timothy Dalton in James Bond 007 - Der Hauch des Todes und James Bond 007 - Lizenz zum Töten gespielt hat.

Wie stehen Henry Cavills 007-Chancen?

Wer sich noch immer nicht vorstellen kann, wie Henry Cavill in einem Bond-Film wirken würde, sollte sich Codename U.N.C.L.E. und Mission: Impossible 6 - Fallout anschauen. Im Agentengenre war der Brite nämlich bereits für die Guten und die Bösen im Einsatz.

In einem Interview mit The Movie Dweeb im September äußerte der Darsteller von Geralt von Riva übrigens auch seine Bereitschaft, einen Bond-Bösewicht zu spielen. Falls die Wahl der Produktionsfirma Eon also doch auf Richard Madden, Regé-Jean Page, George McKay oder einen anderen Star fällt, hat Cavill seinen 007-Traum noch nicht ausgeträumt.

Schaut euch Henry Cavill in The Witcher Staffel 2 an:

The Witcher Staffel 2 - Trailer 2 (English) HD

Henry Cavill wird als nächstes in der 2. Staffel der Fantasy-Serie The Witcher bei Netflix zu sehen sein, die am 17. Dezember 2021 veröffentlicht wird.

Würdet ihr Henry Cavill gern als James Bond sehen oder lieber als Bösewicht?