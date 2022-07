Henry Cavill bei den X-Men, aber nicht als Wolverine: Jetzt wissen wir, wie es aussehen könnte

Nach seinen DC-Auftritten ist Henry Cavill auf der Suche nach Superhelden-Nachschub. Ein Fan-Bild zeigt ihn jetzt als einen X-Men-Konkurrenten von Wolverine.

Henry Cavill braucht dringend eine neue Superhelden-Rolle. Superman ist wohl leider passé, aber mit einem Wechsel ins Marvel-Lager stünden ihm jede Menge Möglichkeiten offen. Eine davon macht jetzt die Arbeit eines Fans wahr. Cavill ist dort als X-Men-Laserauge Zyklops zu sehen, der gerne mal mit Wolverine (Hugh Jackman) auf Kriegsfuß steht.

Henry Cavill wird zu Wolverines X-Men-Konkurrent auf Marvel-Bild

Das bildet die Arbeit eines Fans auf Instagram ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu sehen sind die Konturen Cavills, der nun ein schickes X-Men-Outfit mitsamt Cyclops-Visier trägt. Das ist auch notwendig, damit der Mutant die Laserstrahlen aus seinen Augen auch kontrollieren kann. Dank Superman hätte Cavill mit dieser Superkraft immerhin schon Erfahrung. Interessanterweise sieht das Design der Apparatur allerdings deutlich anders aus als in den bisherigen X-Men-Filmen.

Dort wurde Cyclops zunächst von James Marsden und dann von Tye Sheridan verkörpert. Gerade im ersten X-Men - Der Film ist Cyclops nicht besonders gut auf Fan-Liebling Wolverine (Jackman) zu sprechen. Immerhin hat der sich auch in seine Frau Jean Grey (Famke Janssen) verguckt.

Wird Henry Cavill jemals ins X-Men-Universum kommen?

Ob Marvel-Fans jemals Henry Cavill als Cyclops (oder einen anderen X-Men) sehen werden, scheint aber unwahrscheinlich. Marvel nähert sich etwa mit Auftritten in WandaVision oder Doctor Strange in the Multiverse of Madness der MCU-Inklusion der Mutanten an. Wenn sie kommt, gibt es für die Besetzungsliste womöglich aber passendere Kandidaten als Superman-Darsteller Cavill.

Ms. Marvel im Podcast: Eine junge Heldin revolutioniert bei Disney+ das MCU

Mit der neuen MCU-Serie Ms. Marvel will Disney+ seine Superheld:innen revolutionieren. Denn die 16-jährige Kamala Khan ist nicht nur die erste muslimische Heldin von Marvel, sondern auch ein waschechtes Fan-Girl mit eigener Coming-of-Age-Geschichte. Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Teenie-Comedy schlägt neben den Avengers völlig neue Töne an und wir erforschen, was konkret die neue Marvel-Serie so besonders macht. Außerdem empfehlen wir ähnliche Filme und Serien.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung



Wünscht ihr euch Henry Cavill als Cyclops?