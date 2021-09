Herr der Ringe-Doppelgänger: Neue Figur sieht Game of Thrones-Fanliebling zum Verwechseln ähnlich

Ein Zwerg in der neuen Herr der Ringe-Serie von Amazon soll auf verblüffende Weise einem Fanliebling aus Game of Thrones ähneln. So sehr, dass es zum Running Gag wurde.

In Amazons neuer Der Herr der Ringe-Serie wird es nicht nur Elben und Menschen, sondern auch Zwerge geben. Dass einer davon auf frappierende Weise einer beliebten Game of Thrones-Figur ähnelt, war als Witz offenbar gerade ein Dauerbrenner am Set.

Game of Thrones trifft Herr der Ringe: Dieser rote Bart kann nur einem gehören ... oder?

Fellowship of Fans hat geheime Quellen bei Amazon und so deckte die Tolkien-Fanseite zuletzt Erstaunliches auf. Die Gerüchte wurden von dem Streaming-Riesen natürlich nicht bestätigt, sind aber überaus amüsant: Denn offenbar hat Game of Thrones' Tormund (Kristofer Hivju) einen Doppelgänger am Herr der Ringe-Set von Amazon.

© HBO Game of Thrones: Tormund Giantsbane (Kristofer Hivju)

In Game of Thrones war der rothaarige, bärtige Wildling Tormund Giantsbane ein Fan-Liebling, nicht erst, seit er der unwilligen Brienne schöne Augen machte. In der neuen Herr der Ringe-Serie soll ein Zwergenkönig ihm auffällig ähnlich sehen. Ist das dem Fantasy-Setting geschuldet oder steckt mehr dahinter?



Schon Gimli zeigte uns rothaarige Zwerge im Herr der Ringe-Kosmos. Allein die Haarfarbe oder der Bart können den Vergleich also nicht rechtfertigen. Da die Zwerge der Amazon-Serie außerdem Rüstungen aus Drachenschuppen tragen sollen, dürfte auch eine parallele Kostümierung die Verbindung zu Game of Thrones' Fellträgern nördlich der Mauer nicht sofort herstellen.

© Warner Zwerge in Der Hobbit 3

Kann es also wirklich sein, dass Make-up und Gesicht von zwei Darstellern sich so sehr gleichen, dass dadurch der Tormund-Vergleich an Amazons Set sogar zum Dauer-Gag wurde?

Welcher Herr der Ringe-Darsteller ähnelt Tormund aus Game of Thrones?

Und um welchen Schauspieler handelt es sich überhaupt? Immerhin hat Amazons Herr der Ringe-Serie mittlerweile 40 Besetzungsmitglieder bekanntgegeben. Während Simon Merrells dieselben auffällig blauen Augen hat wie Kristofer Hivju, besitzt der jüngere Fabian McCallum seine roten Haare.

Wir vermuten trotzdem, dass Owain Arthur den Tormund-"Zwilling" spielen wird. Laut Fellowship of Fans soll er eine wichtige Zwergen-Rolle innehaben. Und wenn wir die Augen zusammenkneifen, ist eine Ähnlichkeit selbst ohne Verkleidung erkennbar:

© HBO / BBC Kristofer Hivju als Tormund in Game of Thrones / Owain Arthur in Hard Sun

Owain Arthurs aktuell noch namenloser Zwerg soll schon in den ersten zwei Episoden der Herr der Ringe-Serie nicht nur ein unterirdisches Pub besuchen und einen Felsspalt emporklettern, sondern auch auf die Figur von Robert Aramayo (der junge Ned Stark aus Game of Thrones) treffen. Er verkörpert zusammen mit seinem Martial-Arts-kundigen Größen-Double wohl einen Elben (vermutet wird: den jungen Elrond) und hat (Kampf-)Szenen am Zwergen-Set gedreht.

Als wie wahr sich diese durchgesickerten Information mit ihren Tormund-Vergleichen tatsächlich erweisen, werden wir spätestens am 2. September 2022 herausfinden. Denn dann startet die neue Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime.



Würde euch eine optisch zu große Game of Thrones-Ähnlichkeit in Amazons Der Herr der Ringe stören?