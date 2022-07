Herr der Ringe-Feeling pur: Die Amazon-Serie holt eine der wichtigsten Personen der Trilogie zurück

Fantasy-Fans können sich für die Herr der Ringe-Serie auf Amazon auf ganz besonderes Herr der Ringe-Flair freuen. Das verspricht jetzt ein neues Besetzungs-Detail.

Fantasy-Fans fiebern Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht entgegen. Aber viele zweifeln noch, ob die Amazon-Serie das Gefühl der Film-Trilogie einfangen kann. Dafür spricht jetzt eine grandiose Besetzungs-Nachricht. Howard Shore schreibt die Titelmusik des neuen Abenteuers.

Howard Shore soll Amazon-Serie das Herr der Ringe-Gefühl schenken

Shore war bereits für die Musik der Herr der Ringe- und Hobbit-Trilogien verantwortlich. Und damit für einen beträchtlichen Teil des ganz besonderen Mittelerde-Gefühls. Egal ob in den grünen Hügeln des Auenlands oder den finsteren Tiefen von Moria, immer wusste Shores ikonischer Score zu fesseln.

Für die gesamte Musik der Herr der Ringe-Serie ist er allerdings nicht allein verantwortlich. Während Shore die Titeluntermalung übernimmt, stattet der renommierte Komponist Bear McCreary (The Walking Dead) die Serien-Szenen selbst mit Melodien aus. Wie das klingen wird, deutet die Eröffnung des Comic-Con-Panels an diesem Wochenende an, wo McCreary den Ton angab:



Bei der Comic-Con in San Diego wurde danach noch der lange Trailer für die Fantasy-Serie veröffentlicht, der 3 Minuten Bildmaterial bietet.

Wann kommt die Herr der Ringe-Serie zu Amazon Prime Video?

Bis alle Fans in den Genuss der neuen Musikstücke kommen, wird es nicht mehr lange dauern. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht soll am 2. September 2022 bei Amazon Prime Video anlaufen.

Egal ob Klassiker, Animationsfilm, Blockbuster oder Geheimtipp: Die Streaming-Dienste halten garantiert für jeden Fantasy-Fan etwas für den eigenen Geschmack bereit. Drachen, Verwandlungen, Sternenstaub, epische Reisen und Zauberei inklusive.

