Die Handlung der Herr der Ringe-Serie dreht sich um 4 der wichtigsten Figuren der Original-Trilogie

Worum geht es in Amazons Herr der Ringe-Serie? Wir werden in einer gewaltigen Die Gefährten-Vorgeschichte den Aufstieg und den Fall von Sauron erleben.

An visuellem Material mangelt es nun wirklich nicht. Drei Teaser und etliche Bilder haben wir bereits zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht gesehen. Bei der Comic Con am Wochenende folgt der erste lange Trailer zu Amazons gewaltigem Fantasy-Projekt. Aber worum soll es in der Serie überhaupt gehen?

Tatsächlich ist mehr über die Handlung von Herr der Ringe bekannt, als ihr womöglich glaubt. Die Showrunner Patrick McKay und John D. Payne ließen in den letzten Monaten immer wieder Info-Brocken fallen. Wir fügen sie zusammen zu einem möglichst dichten Informationsbild, woraus sich ein großes Epos ergibt, in dem ihr viele bekannte Figuren und Ereignisse entdecken werdet.

1. Die grobe Handlung der Herr der Ringe-Serie in aller Kürze

Ein paar Infos zum Konzept der Serie vorweg: Die Ringe der Macht ist auf bis zu 5 Staffeln angelegt. Die folgenden Story-Elemente werden sich auf die gesamte Laufzeit erstrecken, denn die Macher:innen haben einen präzisen Plan ausgearbeitet. Die Handlung orientiert sich am Silmarillion von J.R.R. Tolkien, einer Sammlung unvollendeter Werke.

Die grobe Handlung der Herr der Ringe-Serie

Die offizielle Inhaltsangabe der Amazon-Serie ist sehr vage gehalten. Das sind die wichtigsten Punkte:

4 Figuren aus der Herr der Ringe-Trilogie sind auch der Serie von zentraler Bedeutung: Galadriel, Elrond, Isildur und Sauron.

sind auch der Serie von zentraler Bedeutung: Galadriel, Elrond, Isildur und Sauron. Die Handlung setzt 1000 Jahre vor den Ereignissen in Der Hobbit und Herr der Ringe ein. Sie spielt im Zweiten Zeitalter der Mittelerde-Geschichte. Die Herr der Ringe-Trilogie um Frodo Beutlin spielt im Dritten Zeitalter.

ein. Sie spielt im Zweiten Zeitalter der Mittelerde-Geschichte. Die Herr der Ringe-Trilogie um Frodo Beutlin spielt im Dritten Zeitalter. Damals herrscht ein unruhiger Frieden in der Welt. Der Aufstieg des "düstersten Schurken, den Tolkien je erschaffen hat" steht bevor. Gemeint ist natürlich Sauron.

des steht bevor. Gemeint ist natürlich Sauron. Dieser Aufstieg berührt viele verschiedenen, bekannte Figuren und Völker in Mittelerde, Menschen wie Elben.

Die Serie wird sich bis zu den äußersten Rändern der Mittelerde-Karte bewegen, um so die vielen damit Kriege und Charakterreisen zu begleiten.

Jetzt gehen wir ins Detail. Im Februar enthüllten die Herr der Ringe-Macher:innen, dass sich die Handlung auf 4 bis 5 zentrale Eckpfeiler stützt , die wir nun näher beschreiben.

Der 1. Eckpfeiler der Herr der Ringe-Serie: Sauron und Galadriel

Einem großen Bericht von Vanity Fair zufolge spielt die Serie nach einem großen Krieg, der fast das gesamte Land auslöschte und der von dem bösen Gott Morgoth geführt wurde. Morgoth wurde besiegt, doch er hinterließ seinen Schüler und General: Sauron, der nach dem Krieg verschwand.

© Amazon Galadriel

Die Elbin Galadriel (Morfydd Clark) spürt, dass die Gefahr nicht gebannt ist. Sie jagt in Staffel 1 die verbliebenen Gehilfen Morgoths. Die Ringe der Macht-Regisseur J.A. Bayona beschreibt das so:

40 Jahre lang herrschte eine Diktatur. [...] Es geht um den Nachhall des Krieges. Das ist eine Idee, die stark an Tolkien angelehnt ist: Intuition. Galadriel ahnt instinktiv, dass die Dinge nicht erledigt sind und dass immer noch irgendwas im Dunkeln lauert.

Der 2. Eckpfeiler der Herr der Ringe-Serie: Elrond und die Erschaffung der Ringe der Macht

Der Elbenkönig Elrond wurde in der Original-Trilogie von Hugo Weaving verkörpert. In der Serie spielt ihn Robert Aramayo. Wir erleben den jungen Mann als umtriebigen Politiker in der blühenden Stadt Lindon, wo er etwa Beziehungen zu, ja genau, den Zwergen schmiedet.

© Amazon Elrond

Apropos schmieden. Einer von Elronds wichtigsten Verbündeten in diesem Zeitalter ist Celebrimbor – niemand Geringerer als der Schmied der Ringe der Macht. In den Vorlagen von Tolkien bringt ein verkleideter Sauron Celebrimbor dazu, die Ringe der Macht zu erschaffen. Die Serie wird also zum Kern der Herr der Ringe-Mythologie vordringen. Aufregend!

Der 3. Eckpfeiler der Herr der Ringe-Serie: Die Menschen und Isildur

Einen großen Teil der Handlung nehmen auch wieder die Menschen ein, genau genommen der Aufstieg und Fall des Königreichs Númenor, das von Aragorns Vorfahren beherrscht wurde. Das soll der Game of Throne-igste Teil der Serie werden – eine Geschichte voller Eitelkeit, Intrigen und Betrug.

© Amazon Isildur

Wichtige Figuren sind: Tar-Míriel, Ar-Pharazôn. Und ein gewisser Isildur (Maxim Baldry), den ihr aus dem Herr der Ringe-Prolog kennt. Er schlug Sauron den Ring vom Finger, das vorläufige Ende von dessen Macht. Isildur hatte die Chance "es ein für alle Mal zu beenden" wurde aber vom Ring verführt. Diesen Charakter zu erforschen, wird spannend. Showrunner McKay über Isildur:

Ihr lernt ihn wie einen Michael Corleone kennen [Al Pacinos Charakter in Der Pate]. Er ist das junge Mitglied der Familie, voller Optimismus und Jugend.

Eine wichtige Rolle spielt auch der Vater von Isildur: Elendil (Lloyd Owen).



Der 4. Eckpfeiler der Herr der Ringe-Serie: Die Menschen und die Elben

Die Allianz zwischen den Menschen und den Elben bzw. ihr Ende wird in den Herr der Ringe-Filmen häufig beschworen. Sie wurde im Jahr 3430 des Zweiten Zeitalters geschlossen als Reaktion auf die Bedrohung durch Sauron. Wichtige Charaktere, die diese Allianz prägten, sind eben jene Elendil, Isildur und Elrond. Im Die Gefährten-Prolog sehen wir, wie diese Figuren gemeinsam in die Schlacht gegen Sauron ziehen.

Amazons Herr der Ringe-Serie wird ein gewaltiges Die Gefährten-Prequel

© Amazon Nori

Er seht, wie die Fäden der 4 Eckpfeiler zusammenlaufen. Dreh- und Angelpunkt ist stets Sauron. Wie ein Magnet zieht er sämtliche Handlungsstränge auf sich, egal wie weit entfernt sie noch sein mögen. Die Serie scheint exakt auf den Anfang von Der Herr der Ringe: Die Gefährten hinauszulaufen. Dabei reißt sie viele kleine und große Geschichten Mittelerdes an. Das braucht natürlich Zeit, wahrscheinlich um die 5. Staffeln. Eine in der Tat tolle Aussicht.

Was in dieser Übersicht noch fehlt, sind die Harfüße. Die Hobbit-Vorform nimmt in den bisherigen Trailern viel Raum ein, repräsentiert vor allem durch Markella Kavenagh, die einen Harfuß namens Nori spielt. Ihre Aufgabe in der Serie ist noch ein Mysterium. Genau wie die des "Meteoriten-Mann", auf den Nori trifft. Es bleiben also noch Fragen offen. Dies aber spricht nur für die Serie und dass sie sich nicht nur in den vorgegebenen Bahnen der Herr der Ringe-Historie bewegt.

