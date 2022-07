Teuerste Serie aller Zeiten: Epischer Trailer für Amazons Herr der Ringe entfesselt Balrog

Fantasy-Fans sollten sich auf eine Reise nach Mittelerde vorbereiten, wie der neue 3-minütige Comic-Con-Trailer für Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zeigt.

Acht Jahre nach Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere kehren wir zurück in die Welt von J.R.R. Tolkien mit der neuen Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Bei der Comic-Con in San Diego wurde jetzt ein 3 Minuten langer Trailer veröffentlicht, der einen größeren Einblick in den epischen Aufwand und die Handlung der Fantasy-Serie gewährt (und einen Balrog zeigt!).

Schaut euch hier den deutschen Comic-Con-Trailer für die Herr der Ringe-Serie an:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - SDCC Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht?

Die drei Teile von Der Herr der Ringe lassen sich ziemlich leicht zusammenfassen: Frodo begibt sich auf die Reise, um den Ring zu zerstören. Bei der neuen Serie ist das in dieser Form nicht möglich. Sie spielt mehrere Tausend Jahre vor den Ereignissen um Bilbo und Frodo Beutlin und wird Meilensteine im sogenannten Zweiten Zeitalter thematisieren, das an sich schon knapp 3.500 Jahre lang war. Dazu gehören:

Das Schmieden der Ringe

Der Aufstieg von Sauron

Der Aufstieg den Menschen-Reichs Númenor

Die letzte Allianz von Elben und Menschen im Kampf gegen Sauron

In unserem Artikel über die Besetzung der Herr der Ringe-Serie findet ihr weitere Informationen zum großen Ensemble, das an Game of Thrones erinnert. Mit dabei: Der aus dem Prolog von Die Gefährten bekannte Isildur, der zum Zeitpunkt der Serie ein einfacher Matrose ist.

Hier könnt ihr den englischen Comic-Con-Trailer für die Fantasy-Serie anschauen:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Comic Con Trailer (English)

Wann startet Die Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime?

Die Serie kommt am 2. September 2022 zu Amazon Prime Video und soll dabei mit zwei überlangen Folgen wie ein Herr der Ringe-Spielfilm beginnen. Regie führt J.A. Bayona (Jurassic World: Das gefallene Königreich). Der Plan für die Serie sieht insgesamt fünf Staffeln vor. Die Kosten für die komplette Produktion sollen 1 Milliarde Dollar übersteigen, was sie zur teuersten Serie überhaupt machen würde.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.