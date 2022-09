Herr der Ringe Folge 5: Die drei Fremden in Die Ringe der Macht erklärt (inklusive Eminem-Priesterin)

Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht stellt uns in Folge 5 vor ein neues Rätsel: Wer sind die mysteriösen drei Fremden namens Dweller, Nomad und Ascetic?

Wenn ihr die 5. Folge von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bereits bei Prime Video * aufgesogen habt, dann schwirrt euch sicher seither eine Frage im Kopf herum: Wer sind die drei mysteriösen Wesen, die nach dem nicht minder mysteriösen Fremden (Daniel Weyman) suchen? Einige spannende Infos und Hinweise haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst:

1. Die drei Fremden und ihre Namen

2. Ihre düstere Herkunft

3. Warum sie nach dem Meteoriten-Mann suchen

Herr der Ringe lässt uns über drei Fremde rätseln

Während die Harfüße un der Fremde durch das Wilderland von Rhovanion wandern, stellt uns Die Ringe der Macht drei neue rätselhafte Figuren vor, die jenen Krater aufsuchen, den der auf die Erde gefallene Meteoriten-Mann hinterlassen hat. Eine davon ist die Eminem-ähnliche Person, die bereits im Trailer zu sehen war und die viele Fans fälschlicherweise als Sauron identifizierten. In den Credits zu Folge 5 werden sie folgendermaßen benannt:

The Dweller (Bridie Sisson) – übersetzt: Die Bewohnerin

(Bridie Sisson) – übersetzt: Die Bewohnerin The Ascetic (Kali Kopae) – übersetzt: Die Asketin

(Kali Kopae) – übersetzt: Die Asketin The Nomad (Edith Poor) – übersetzt: Die Nomadin

© Amazon Noch mehr Rätsel in Die Ringe der Macht

Das mysteriöse Trio setzt sich zusammen aus der rothaarigen und Helm tragenden Nomadin, der Asketin, auf deren Metallscheibe jenes Sternbild zu erkennen ist, nachdem der Fremde sucht, sowie ihre weißhaarige Anführerin, die ein Zepter in der Hand hält. Aber wer sind diese drei Personen denn nun genau?

Auch interessant: Das Intro von Die Ringe der Macht erklärt

Eine Antwort liefert der Herr der Ringe-Soundtrack, auf dem das düstere Musikthema der drei Fremden einen eigenen Track erhalten hat, der ihre offizielle Bezeichnung verrät: The Mystics bzw. Die Mystiker. Das bedeutet: es handelt sich hier um Anhänger einer bestimmten mystischen Religion oder Strömung. Eine Gruppe mit diesem Namen lässt sich in den Werken Tolkiens jedoch nicht finden.

Aus welchem Teil Mittelerdes kommen die Mystics?

Auch wenn ihre wahren Motive noch ein Rätsel bleiben, verriet Produzentin Lindsey Weber im Interview mit Time bereits mehr über ihre Herkunft. Und zwar sollen sie aus dem entfernten Osten namens Rhûn angereist sein.

© Amazon Rhun liegt im Osten Mittelerdes

Rhûn ist im der Teil Mittelerdes, der östlich von Rhovanion und dem darunter gelegenen Mordor liegt. In Tolkiens Werken ist Rhûn aber vor allem auch als der Ort bekannt, an dem Sauron viele Verbündete und Untertanen fand. Es liegt also nahe, dass die drei magischen Mystikerinnen im Auftrag Saurons handeln.

Der Fremde in Die Ringe der Macht: Freund oder Feind der Mystics?

Sucht das ominöse Trio nach dem Fremden, weil er womöglich ihr wahrer Herrscher ist? Oder versuchen sie ihn sogar aufzuhalten, da er eine Gefahr für ihren Meister darstellt? Letzteres würde zu der verbreitetsten Fan-Theorie zur wahren Identität von Nori Brandyfuß' mächtigem Weggefährten passen: der Fremde ist in Wahrheit ein Istari, also ein Zauberer. Und dieser wäre ein erklärter Feind für alle Anhänger Saurons.

In der literarischen Vorlage werden die fünf Istari, darunter auch Saruman und Gandalf von den Valar nach Mittelerde entsandt, um dort etwas gegen Sauron zu unternehmen. Der Fremde könnte also eine junge Version Gandalfs, Sarumans oder Radagasts sein. Ebenso könnte er einer der zwei blauen Zauberer sein, über deren Abenteuer im Osten und Süden Mittelerde so gut wie nichts bekannt ist.

Hört hier unserer Podcast-Recap zu Die Ringe der Macht Folge 3 und 4:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wenn die Zauberer-Theorie durchaus schlüssig ist, deuten die Ereignisse aus Folge 5 zudem noch eine ganz andere Herkunft für den Fremden an. Ein bedeutungsschwerer Blick seinerseits zum Mond legt nahe, dass er der sagenumwobene Mann im Mond sein könnte. Bei Tolkien ist dies der Maiar Tilion, der die Insel des Mondes durch den Himmel steuert. Gegen diese Theorie spricht, dass diese Figur aus Das Silmarillion stammt, an dem Amazon keine Rechte besitzt

Eines steht aber fest: Die drei Mystikerinnen wissen mehr über den Fremden als wir. Und der Serien-Soundtrack liefert genug Anhaltspunkte, dass es noch zu einem spektakulären Zusammentreffen zwischen ihnen kommen wird, das uns hoffentlich genauso spektakuläre Antworten auf die großen Rätsel von Die Ringe der Macht liefert.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Was sind eure Theorien zu den drei neuen Herr der Ringe-Figuren?