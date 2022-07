Herr der Ringe-Serie: Das Sauron-Gerücht zum Trailer ist falsch

Wer ist die weißhaarige Gestalt im Herr der Ringe-Trailer? Amazons Fantasy-Serie umkreist in Bild und Wort Bösewicht Sauron, doch hier werden falsche Fährten gelegt.

Nachdem Amazons großes Fantasy-Projekt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht seinen ersten richtigen Serien-Trailer erhalten hat, sollte nun einiges klarer sein. Doch weit gefehlt. Fest steht nur, dass die Handlung tausende Jahre vor den Ring-Gefährten sich um Galadriel, Elrond und Isildur dreht ... sowie um den Aufstieg Saurons. Doch sobald es um den Bösewicht geht, herrscht aktuell vielerorts Verwirrung ... die wir nun etwas aufklären wollen.

Ist Sauron wirklich im Herr der Ringe-Trailer zu sehen?

Während wir aus Frodos Zeiten Bösewicht Sauron vor allem in schwarzer Rüstung bzw. als flammendes Auge kennen, legt es Amazons Fantasy-Serie darauf an, uns die Geißel Mittelerdes auch in menschlicher Gestalt zu zeigen: Sauron als schöner Gestaltwandler namens Annatar.

Der neue Herr der Ringe-Trailer bestätigt immerhin endgültig alle Spekulationen, dass Sauron eine zentrale Rolle spielen wird (Minute 1:13 - "Schon von ihm gehört, Kleiner? Schon gehört von Sauron?"). Sogar ein musikalische Sauron-Thema existiert bereits. Doch das heißt noch lange nicht, dass er uns schon enthüllt wurde.

Seht euch den Serien-Trailer zu Herr der Ringe: Die Ringe der macht hier an

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - SDCC Trailer (Deutsch) HD

Herr der Ringe-Verwirrung: "Slim Shady Sauron", Anson Boon und Bridie Sisson

Herr der Ringe-Fans freuten sich im Trailer über die Rückkehr von Galadriel und des Palantírs sowie ein Balrog-Wiedersehen. Am meisten Verwirrung stiftete hingegen der Auftritt der androgynen bösen Gestalt mit kurzen Haaren und weißer Kapuze. Denn viele glaubten, in der Funken-hauchenden Gestalt erstmals den "schönen Sauron" zu sehen (und tauften ihn in bester Eminem-Manier "Slim Shady Sauron").

Jemand brachte das mit dem unbestätigten Gerücht zusammen, dass Anson Boon in der Herr der Ringe-Serie Sauron spielen könnte. Und so wurden eins und eins falsch zu Sauron zusammengezählt. Denn in Wahrheit ist die weiße Gestalt weder Sauron noch Anson Boon. Stattdessen bestätigte die Schauspielerin Bridie Sisson ihren Auftritt mittlerweile via Instagram. Die Vermutung, dass sie die Anhängerin eines bösen Kults (die Saurons bösem Meister Melkor/Morgoth verehren) oder eine direkte Handlangerin von Sauron sei, ist da schon naheliegender. Twitter-Nutzer Mystic behauptet sogar, der Trailer zeige zwei unterschiedliche "falsche Saurons": Bridie Sisson und Robert Nairne.

Als Meistermanipulator hätte Sauron diese Verwechslungskomödie kaum besser eingefädelt haben können: Wir bleiben also (zusammen mit den bekannten Serien-Charakteren) weiter über Saurons Identität im Unklaren. Wenn der Herr der Ringe-Trailer uns noch nicht einmal das Gesicht des Staffel-1-Gegenspielers, also des bösen Elben Adar (Joseph Mawle), zeigt, wird er wohl kaum jetzt schon den Trumpf des großen Bösewichts enthüllen. Sauron könnte sogar in Staffel 1 ganz abwesend sein oder erst im Staffel-Finale enthüllend auf den Plan treten.

Welche Rolle wird Sauron in der Herr der Ringe-Serie spielen?

"Das Böse schläft nicht, es wartet", heißt es im Herr der Ringe-Trailer und so müssen wir uns noch bis zum ersten Sauron-Treffen gedulden. Mit der Aussage "Er hat nicht einen Namen, sondern viele" macht Amazon klar, dass das genüssliche Rätselraten nicht nur die Figur des Meteoriten-Manns betrifft, sondern auch Sauron. Wir sollen spekulieren und auf den düsteren Twist möglichst nicht gefasst sein.

© Amazon Herr der Ringe-Serie: verdorbener Elb Adar (Joseph Mawle)

Wenn Die Ringe der Macht uns als Serie mit einem 5-Staffel-Plan das Erstarken des ultimativen Bösewichts vor Augen führen will, dürfte das am Ende auf ein episches Serien-Finale mit Sieg über Sauron hinauslaufen. Doch bis dahin folgen wir Jungen, denen gefährliche Schwerter in die Hände fallen, und Elbinnen, die vergeblich vor einer großen Gefahr warnen. "Viele Lügen wurden euch erzählt von Mittelerde", informiert uns eine Stimme ganz am Trailer-Ende. Es könnte Saurons Stimme sein oder die des weiter oben erwähnten Adar. Doch ob der Herr der Ringe-Trailer nur eine neue Lüge in die Welt setzt, verrät sie nicht.

Was glaubt ihr, wann wir Sauron in Amazons Herr der Ringe-Serie zum ersten Mal zu Gesicht bekommen?