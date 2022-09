Wer ist Der Fremde in der Herr der Ringe-Serie? Warum es Saruman oder Gandalf sein könnte

In Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird die Identität des Fremden zum großen Rätsel. Ist der Meteoriten-Mann in Wahrheit Saruman oder Gandalf?

Es folgen Spoiler zu den ersten 2 Episoden Der Herr der Ringe: Die Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist endlich gestartet und bringt Fans zurück in die Welt von Mittelerde. Inmitten der epischen Geschichte und dem visuellen Bombast wird direkt im Auftakt ein spannendes Mysterium präsentiert. Die Rede ist dabei nicht von Sauron, sondern dem seltsamen Fremden, der als Meteorit vom Himmel fällt.

Seit dem ersten Teaser Trailer rätseln Mittelerde-Fans, was es mit dem mysteriösen Meteoriten-Mann auf sich hat. Könnte er gar die neueste Gestalt des verschwundenen Sauron sein? Nach den ersten 2 Episoden haben wir noch keine wirkliche Antwort, aber einige Hinweise, wer der Fremde wirklich ist. Haben wir womöglich schon einen jungen Gandalf oder Saruman kennengelernt.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht versteckt Hinweise, die auf Gandalf und Saruman hindeuten

Gleich in der ersten Episode stürzt ein Meteorit auf Mittelerde. In dem entstandenen Krater findet die junge Harfüßin Nori Brandyfuß (Markella Kavenagh) einen verwirrten, wortkargen und nackten Mann, den sie in ihre Obhut nimmt. Dieser in den Credits nur Der Fremde benannte Charakter (gespielt von Daniel Weyman) verfügt eindeutig über magische Fähigkeiten. Könnte es sich sogar um einen Istari handeln?

© Warner Bros. Gandalf und Saruman

Die Istari sind kurz gefasst eine Gruppe von höheren und gottähnlichen Wesen aus der Tolkien-Lore, die den meisten Fans aber als Zauberer bekannt sind. Zu ihnen gehören unter anderem Gandalf und Saruman. Dass der Fremde ein Mitglied der Istari sein könnte, legt eine Szene in Folge 2 nahe, in der er mit Leuchtkäfern kommuniziert. Eben jene Gabe besaß auch Gandalf.

Der deutlichste Hinweis findet sich jedoch im Soundtrack zur Amazon-Serie. Dort hat der Fremde ein eigenes und sehr eingängiges musikalisches Leitthema. Dieses wird in einem späteren Track namens Wise One wieder aufgegriffen. Und übersetzt in der von Tolkien erdachten Quenya-Sprache bedeutet dies: Istari.

Insgesamt fünf Istari-Mitglieder sind in Tolkiens Werken bekannt. Könnte uns die Herr der Ringe-Serie die erste Ankunft von Gandalf oder Saruman auf Mittelerde gezeigt haben? Eine gewisse Ähnlichkeit zum graubärtigen Gandalf ist auf jeden Fall vorhanden. Seine spätere Verbundenheit zu den Hobbits könnte durch ein gemeinsames Abenteuer mit deren Vorläufern, den Harfüßen, erklärt werden.

Der Wise One-Soundtracktitel mit dem Musikthema des Fremden könnte aber auch andeuten, dass es sich in Wahrheit um einen jungen Curumo aka Saruman handelt, der nicht nur Saruman der Weiße, sondern von Gandalf auch Saruman der Weise genannt wurde.

Gandalf in der Herr der Ringe-Serie? Was gegen die Theorie spricht

Für Herr der Ringe-Fans gibt es ein großes ABER, das gegen die Theorie spricht. Denn in der Vorlage von J.R.R. Tolkien werden die Istari erst im Dritten Zeitalter nach Mittelerde entsandt, um den Völkern des Kontinents im Kampf gegen Sauron zur Seite zu stehen. Die Ringe der Macht jedoch spielt im Zweiten Zeitalter und damit lange vor ihrer Ankunft.



Somit könnte der Fremde eigentlich kein Istari sein. Oder doch? Es ist bereits bekannt, dass die Herr der Ringe-Serie die Tausende von Jahren umspannende Chronologie der Mittelerde-Geschichte straffen und für das Serienformat verändern wird. In dieser Version der Geschichte könnten die Istari also schon viel früher auftauchen.

Und mit Blick auf ihre Geschichte aus den Büchern würde es sogar Sinn machen, dass sie schon jetzt nach Mittelerde geschickt werden. Denn die Gefahr durch Morgoths treusten Heerführer Sauron existiert bereits und ist in der Serie die treibende Kraft für Galadriels (Morfydd Clark) Geschichte, die überzeugt ist, dass die Bedrohung nicht verschwunden ist.

Ob der Fremde tatsächlich ein Istari wie Gandalf oder Saruman sein wird oder uns Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht doch mit einer komplett anderen Enthüllung überraschen wird, werden wir hoffentlich bis zum Ende der ersten Staffel erfahren. Das Finale der acht Folgen umfassenden ersten Season wird am 14. Oktober 2022 bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

