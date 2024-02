Herr der Ringe-Legende im Anmarsch: Staffel 2 von Die Ringe der Macht bereitet wohl Treffen vor, auf das Fans seit 23 Jahren warten

Ein mächtiges Wesen, das jeder echte Tolkien-Fan kennt und das trotzdem noch keine Herr der Ringe-Verfilmung beehrte, soll in Amazons Die Ringe der Macht Staffel 2 nun zum Leben erweckt werden.

Ob verblüffende Bösewicht-Versprechen oder ein Wiedersehen mit gewaltigen Kreaturen: Amazons Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht scheint in Staffel 2 einiges an Überraschungen und Neuheiten auffahren zu wollen. Die verblüffendste Information, die aktuell kursiert, ist allerdings der Auftritt einer mächtigen Figur, die Tolkien-Fans seit Jahren sehen wollen.

Staffel 2 soll mächtigen Charakter in Amazons Herr der Ringe-Serie holen

Die 2. Staffel von Die Ringe der Macht soll "dreckiger und härter" werden, aber das ist noch nicht alles: In Herr der Ringe-Kreisen macht gerade eine aufsehenerregende Entdeckung die Runde: Fan-Seiten wie TheOneRing.net und andere Twitter-Leaks wollen herausgefunden haben, dass wir bei der Rückkehr der Herr der Ringe-Serie zu Amazon Prime endlich Bekanntschaft mit einer heiß diskutierten Tolkien-Figur schließen dürfen: Offenbar ist Tom Bombadil in Staffel 2 dabei.

Der in J.R.R. Tolkiens Buch Der Herr der Ringe: Die Gefährten * eingeführte Charakter Tom Bombadil soll dabei in Begleitung seiner Frau Goldbeere auftreten. Welchem Umfang sein Serien-Besuch hat und ob es sich dabei vielleicht sogar um die angekündigte neue magische Mentoren-Figur handelt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Peter Jackson entschied sich im Auftakt seiner Herr der Ringe-Trilogie vor 23 Jahren gegen einen Auftritt von Tom Bombadil, der die Geschichte in seinen Augen nicht vorangebracht hätte. (Trotzdem existiert die Figur in einem Sammelkarten-Spiel zum Franchise.)

Auch Ralph Bakshi hatte den wunderlichen Waldbewohner in seinem Animationsfilm Der Herr der Ringe 1978 schon unter den Tisch fallen lassen. Das heißt, wir könnten die mächtige Herr der Ringe-Figur in Staffel 2 von Die Ringe der Macht zum allerersten Mal in Filmform zu Gesicht bekommen.

Geheimnisumwitterte Herr der Ringe-Figur: Wer ist Tom Bombadil?

In der Herr der Ringe-Romanvorlage begegnen Frodo und die anderen Hobbits Tom Bombadil auf ihrem Weg nach Osten. Schon kurz nachdem sie das Auenland auf der Flucht vor den Schwarzen Reitern verlassen haben, stolpern sie in sein Reich: den Alten Wald. Dort finden sie Unterschlupf bei dem singenden und tanzenden Mann, der ihnen Zuflucht gewährt und offenbar so uralt und mächtig ist, dass der angesteckte Ring keinen Effekt an ihm zeigte.

Später widmete Tolkien der Figur sogar ein ganzes Buch: Die Abenteuer des Tom Bombadil *. Trotzdem ist verhältnismäßig wenig zu dem naturliebenden Meister des Alten Waldes bekannt, der immer einen alten Hut mit blauer Feder, einen blauen Mantel und gelbe Stiefel trägt. Was für ein Wesen Tom Bombadil ist, ließ Tolkien absichtsvoll offen und so rätseln Mittelerde-Fans seit Jahrzehnten, ob es sich bei ihm vielleicht um ein göttliches Wesen, ein Vala, oder Maia/Istar (Zauberer) handelt. – Vielleicht liefert Die Ringe der Macht dazu bald eine eigene Interpretation ab?

Wie jedes Gerücht sollte auch Tom Bombadils geleakter Auftritt natürlich mit Vorsicht genossen werden, da Amazon laut FoF zuletzt gezielt Falschinformationen einsetzte, um Leaks zu finden. Ob Tolkiens Charakter uns also wirklich beehrt, werden wir erst zum Erscheinen der 2. Staffel herausfinden. Das angenommenes Startdatum für die Serien-Rückkehr zu Amazon Prime liegt aktuell im Herbst 2024.

