Amazons Herr der Ringe-Serie bringt in Staffel 2 gewaltige Kreaturen zurück, die ihr nach den Filmen garantiert nie vergessen habt

Die Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime knüpft an die Fantasy-Trilogie von Peter Jackson an und beschert uns in Staffel 2 ein Wiedersehen mit den wohl eindrucksvollsten Tieren, die je auf Mittelerdes Schlachtfelder stampften.

Noch dieses Jahr soll bei Amazon Prime * das neue Mittelerde-Epos Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zurückkehren. Ein konkretes Startdatum hat Staffel 2 der Fantasy-Serie zwar noch nicht, dafür wissen wir jetzt aber von beeindruckenden Wesen, die nach der Film-Trilogie auch in der Serie wieder einen Auftritt hinlegen werden.

Großer Amazon-Besuch: Herr der Ringe-Serie holt sich die Olifanten für Staffel 2

Im Kern wird sich die 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie um Saurons Aufstieg und das weitere Schmieden der titelgebenden Ringe der Macht drehen. Außerdem bringt Amazon bekanntes Fantasy-Personal zurück, das viele schon aus Peter Jacksons Filmen bekannt sein dürfte: Nach dem Balrog in Staffel 1 ist uns ein Wiedersehen mit Frodos wohl unheimlichster Gegnerin so gut wie sicher. Und Kankra bleibt offenbar nicht die einzige überdimensionale Kreatur, die zurückkehrt.

Wie die für ihre meist zuverlässigen Leaks bekannte Fan-Seite Fellowship of Fans herausgefunden hat, erwartet uns in Staffel 2 von Die Ringe der Macht ein Wiedersehen mit ein paar mächtigen Mittelerde-Wesen: den Mûmakil, besser bekannt als Olifanten.

Warner Die Olifanten in den Herr der Ringe-Filmen

Ihren ersten Realfilm-Auftritt hatten die Elefanten-ähnlichen Giganten in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme. Hier erspähte Sam (Sean Astin) die Fantasy-Tiere staunend auf dem Weg Richtung Mordor, bevor er und Frodo (Elijah Wood) von Faramirs Leuten gefangengenommen wurden.

Die Olifanten stammen in J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe-Mythologie aus dem Süden, trugen häufig Kampftürme auf ihren Rücken und wurden von Südländern (den Haradrim) geritten, die auf Saurons Seite kämpften. In Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs hatten sie bei der Schlacht von Pelennor ihren großen Einsatz, wobei wohl niemand je vergessen wird, wie Legolas (Orlando Bloom) als Rüssel-Rutscher eines der Tiere mit Pfeil und Bogen zu Fall brachte.

Welche Rolle spielen die Fantasy-Elefanten in der 2. Herr der Ringe-Staffel?

Über die geleakte interne Auflistung der Olifanten, also ihr generelles Auftauchen in der Produktion der 2. Staffel, hinaus, ist leider bislang noch nichts weiter bekannt. Ihr Amazon-Auftritt in Die Ringe der Macht könnte also nur wenige Sekunden kurz (wie bei den Ents in Staffel 1) sein oder eine ganze große Schlacht umfassen.

In dem dieses Jahr erscheinenden animierten Herr der Ringe-Film The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sollen die Olifanten übrigens ebenfalls erneut zu sehen sein. Und zumindest dieser Kino-Auftritt hat mit dem 12. Dezember 2024 schon einen Starttermin.

