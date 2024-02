"Dreckiger und härter": Amazons Herr der Ringe-Serie verändert sich in Staffel 2, aber eine entscheidende Sache bleibt gleich

Amazons Fantasy-Serie Die Ringe der Macht will der Herr der Ringe-Erzählung in Staffel 2 eine neue Wendung geben, wie Regisseurin Charlotte Brändström verrät.

Die 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht soll noch 2024 zu Amazon Prime * kommen. Was uns bei der Rückkehr nach Mittelerde erwartet und inwiefern die neue Season sich verändert, verrät nun die schwedische Regisseurin Charlotte Brändström. Sie inszenierte in Staffel 1 unter anderem die Schlachten-Episode (Folge 6) und ist auch in Staffel 2 wieder für vier Folgen dabei.

Der Herr der Ringe: Amazons Die Ringe der Macht-Serie gibt ein düsteres Versprechen für Staffel 2

Erst letzte Woche erreichten uns neue Informationen zur 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie, die die Rückkehr gewaltiger Film-Kreaturen ankündigten und außerdem einen neuen Zauberer einführten, der Saurons ultimativen Gegner ausbilden soll. Denn Staffel 2 dreht sich nach der Bösewicht-Enthüllung in Staffel 1 in großen Teilen um Saurons Aufstieg zur Macht.

Wie Movieweb berichtete, hat Regisseurin Charlotte Brändström eine erste Fassung der neuen 8 Folgen bereits gesehen und gab dazu nun erste kurze Einblicke:

Amazon Prime Herr der Ringe-Serie wird in Staffel 2 noch düsterer

Was ich weiß und schon sagen darf, ist, dass [Staffel 2] definitiv düsterer, kantiger und charakter-getriebener sein wird. [...] Ich habe Weihnachten alle rohen Schnittfassungen der Episoden gesehen und glaube, es wird eine sehr gute Staffel. Wir haben versucht, die Serie härter und auch etwas dreckiger zu machen. Nicht auf der Bildebene, aber dahingehend, es so authentisch wie möglich zu machen. Außerdem haben wir ein paar sehr überraschende Twists und Wendungen in der Erzählung.

Nachdem schon Staffel 1 so manche Überraschung zu Charakter-Identitäten aufgefahren hatte, hält Staffel 2 von Die Ringe der Macht also (trotz verändertem Tonfall) an diesem Spannungsrezept fest. Ob die versprochenen Twists dabei wohl etwas mit dem verdoppelten Sauron-Darsteller zu tun hat?

In Staffel 1 führte Charlotte Brändström bei Folge 6 und 7 Regie. In Staffel 2 ist sie die einzige Regie-Rückkehrerin und inszeniert laut der Fan-Seite Fellowship of Fans die Folgen 1, 3, 7 und 8, also doppelt so viele Folgen wie ihre neuen Regie-Kolleginnen, die Filmemacherinnen Louise Hooper und Sanaa Hamri.

Wann startet die 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime?

Ein offizielles Startdatum der 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wurde von Amazon bislang nicht verkündet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die 2. Staffel ungefähr im Herbst 2024 bei Prime veröffentlicht wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

