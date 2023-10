Herr der Ringe sieht gegen dieses 11-Stunden-Epos klein aus: Kevin Costners größenwahnsinniger Film-Traum kriegt harte Altersfreigabe

Mit Horizon will Kevin Costner ein Epos erschaffen, das vier Filme umfassen soll. Der erste Teil hat jetzt schon mal eine höhere Altersfreigabe bekommen.

In den letzten Jahren war Hollywood-Legende Kevin Costner als Star in der erfolgreichsten US-Serie der Gegenwart zu sehen. Gemeint ist Yellowstone, wo Costner das Oberhaupt der Familie Dutton verkörpert, die aufgrund ihrer riesigen Ranch in Konflikt mit umliegenden Gemeinden gerät.

Zuletzt kam es zum großen Yellowstone-Streit zwischen Costner und Serien-Schöpfer Taylor Sheridan, der zur Absetzung der Hauptserie führte. Dafür hat der Star mehr Zeit für sein größenwahnsinniges Film-Epos Horizon. Jetzt gibt es ein Update zu dem Projekt.

Kevin Costners neues Film-Epos bekommt Altersfreigabe für Erwachsene

Laut Comic Book bekam der erste Teil von Costners Horizon jetzt ein R-Rating als Altersfreigabe. Als Begründung wurden "Gewalt, etwas Nacktheit und Sexualität" angegeben. Die Story des Projekts dreht sich um Siedler im alten amerikanischen Westen und wird 15 Jahre umfassen.

Costner plant vier Horizon-Filme mit jeweils gut 165 Minuten Laufzeit, was am Ende zu einem 11-Stunden-Epos führen soll. Dagegen wirkt selbst die Herr der Ringe-Trilogie klein.

Zur Besetzung des Projekts gehören neben Costner selbst Stars wie Jena Malone, Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Thomas Haden Church, Michael Rooker und Angus MacFadyen.

Wie geht es mit Yellowstone nach der Absetzung weiter?

Aus der Hauptserie mit Costner ist mittlerweile ein größeres Universum entstanden. Neben zwei Prequels (1883 und 1923) und einem Spin-off (Lawmen: Bass Reeves) wurden zwei weitere geplante Ableger (6666 und 1944) in Auftrag gegeben. Außerdem soll Sheridan ohne Costner eine Sequel-Serie entwickeln, für die Matthew McConaughey wohl die Hauptrolle übernimmt.

