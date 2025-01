Heute Abend bei Netflix: 4-stündiger Mystery-Abenteuer-Marathon mit einem Star aus Stranger Things

Auf Netflix muss sich Enola Holmes gegen den berühmtesten Detektiv aller Zeiten behaupten – und gleichzeitig ihren Platz in der Welt des viktorianischen Londons finden.

Auf Netflix fügt Enola Holmes in 2 Filmen der legendären Sherlock Holmes-Erzählung ihre eigene, augenzwinkernde Perspektive hinzu und bietet dabei jede Menge Abwechslung. Ihr könnt den mitreißenden Mystery-Abenteuer-Marathon auf der Plattform streamen.

Darum geht’s bei Enola Holmes mit Millie Bobby Brown bei Netflix

Enola Holmes (Millie Bobby Brown) ist die jüngere Schwester des berühmten Detektivs Sherlock Holmes (Henry Cavill) und steht ihm, was Scharfsinn und Neugierde betrifft, in nichts nach. Das plötzliche Verschwinden ihrer Mutter Eudoria (Helena Bonham Carter) ist Auslöser für die rebellische 16-Jährige, sich auf den Weg nach London zu begeben – wo sie bald in ein mysteriöses Abenteuer nach dem anderen verwickelt wird.

Mit ihren unkonventionellen Ansätzen knackt Enola jedes Rätsel, während sie gleichzeitig ihren Platz in einer von Männern dominierten Welt des viktorianischen Londons sucht.

Gegen Enola Holmes hat die Langeweile keine Chance

Basierend auf einer gleichnamigen Jugendbuchreihe von Nancy Springer haben Regisseur Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) und Drehbuchautor Jack Thorne (Shameless, Harry Potter und das verwunschene Kind) Enola Holmes' Kriminalfälle in Szene gesetzt.

Dabei verschwenden sie keine Zeit und werfen einen an der Seite der jugendlichen Protagonistin direkt hinein ins erste Mysterium. Kaum in London angekommen, überschlagen sich die Ereignisse.

Mit einer cleveren, selbstironischen Mischung aus Mystery, Coming of Age und der ein oder anderen Action-Sequenz rätselt sich Enola Holmes durch das viktorianische London – und stolpert dabei regelmäßig in Sherlock Holmes, der von ihrer detektivischen Tätigkeit zunächst wenig angetan ist.

Mehr zu Millie Bobby Brown:

Das viktorianische London wird gnadenlos entlarvt

Durch Enolas ständige Auseinandersetzung mit dem berühmten Holmes sowie den feministischen Aktivitäten ihrer Mutter Eudoria werden auch kritische Themen angesprochen. Das viktorianische London wird mit all seinen liebenswerten Absurditäten, aber eben auch seiner sozialen Ungerechtigkeit und seiner Vorurteile gezeigt.

Dabei sieht man Millie Bobby Brown (Stranger Things, Damsel) alias Enola, die sich gerne mal mit einem Augenzwinkern an das Publikum wendet, um ihre eigene Situation zu kommentieren, gerne zu. Besonders, wenn Helena Bonham Carter (Harry Potter, The King's Speech) als Eudoria im Hintergrund ihre Pläne spinnt.

Gemeinsam entwickeln die Schauspielerinnen eine tolle, mitreißende Dynamik, die in beiden Filmen hervorragend funktioniert.

Enola Holmes 1 ist seit dem 23. September 2020 verfügbar, Enola Holmes 2 startete am 4. November 2022. Beide Filme streamen im Abo bei Netflix.