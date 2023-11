Heute Abend bei Netflix: Der beste Film von Quentin Tarantino (laut Tarantino selbst (!))

Seit kurzem könnt ihr ein Meisterwerk von Quentin Tarantino bei Netflix streamen, das der Regisseur selbst für sein bestes Kino-Werk hält. Es ist sein offiziell vorletzter Film.

Bei Netflix: Tarantinos bester Film begeistert mit unglaublicher Leonardo DiCaprio-Szene

Quentin Tarantino hat nichts als Meisterwerke produziert. Das ist zumindest die Meinung von Millionen von Fans, denen die Auswahl seines besten Films dementsprechend schwerfallen dürfte. Es gibt allerdings einen Once Upon a Time ... in Hollywood ist jetzt bei Netflix verfügbar.

Once Upon a Time ... in Hollywood dreht sich um den Schauspieler Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und seinen Stuntman Cliff Booth (Brad Pitt), die im Hollywood der späten 60er zu überleben versuchen. Während Dalton seine schwächelnde Karriere mit zweitklassigen Western-Rollen zu retten versucht, begegnet Booth dem berüchtigten Clan von Kultführer Charles Manson (Damon Herriman).

Tarantinos Meisterwerk steckt voller grandioser Momente, aber einer der besten spielt sich während eines Western-Drehs ab. DiCaprios Figur stürmt nach einer vermasselten Szene in seinen Wohnwagen, zerlegt das Mobiliar und zwingt sich selbst mit einer Suizid-Drohung zur Perfektion.

Schaut euch hier Leonardo DiCaprios Szene an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Selbsteinschätzung des Meisterregisseurs, dass Once Upon a Time ... in Hollywood sein bester Film sei (via The Howard Stern Show ), werden viele Fans nachvollziehen können. Derzeit arbeitet Quentin Tarantino an seinem letzten Kino-Projekt.

