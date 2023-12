Heute Abend bei Netflix: Der Killer-Star Michael Fassbender als römischer Krieger, der vor 2000 Jahren eine gewaltige Übermacht bezwang

Bei Netflix gibt es jetzt Kriegsfilm-Action mit Der Killer-Star Michael Fassbender zu sehen. Als römischer Offizier rächt er sich an einem Barbarenstamm.

Großbritannien war nicht immer für seine Gastfreundlichkeit bekannt. Das muss in Centurion - Fight or Die auch Der Killer-Hauptdarsteller Michael Fassbender als römischer Soldat feststellen, der sich gegen eine Armee grausamer Gegner vom Stamme der Pikten erwehrt. Die Historien-Action gibt es bei Netflix zu streamen.

Bei Netflix: The Killer-Star Michael Fassbender erlebt den Guerillakrieg gegen Rom

Im Jahre 117 nach Christus überfällt ein Stamm der Pikten einen römischen Außenposten im heutigen Schottland. Nur Zenturio Quintus Dias (Fassbender) überlebt und trifft kurze Zeit später auf Mitstreiter von der neunten Legion der römischen Armee. Gemeinsam sinnen sie auf Rache. Und geraten in einen mörderischen Hinterhalt.

Schaut euch hier den Trailer zu Centurion an:

Centurion - Trailer (Deutsch) HD

Centurion ist nach Meinung vieler Kritiker:innen kein Meisterwerk, wird aber insbesondere Fans von Schlachtenszenen und heftiger Gewaltdarstellung mehr als zufriedenstellen.

Der Film von Neil Marshall (The Descent) floppte an den Kinokassen und spielte lediglich die Hälfte seines Produktionsbudgets wieder ein (via The Numbers ). Neben Michael Fassbender ist unter anderem Dominic West (300) vor der Kamera zu sehen.

