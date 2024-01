Heute Abend bei Netflix: Legendär harter Thriller wurde zur Premiere ausgebuht, weil er zu brutal war und gehört jetzt zum Schulunterricht

Mit Irokesenschnitt und grünem Parka hat Robert De Niro in diesem Film seine Karriere als Weltstar zementiert. Sein Monolog vor dem Spiegel ist bis heute legendär und wurde oft zitiert. Heute Abend könnt ihr den Thriller bei Netflix schauen

In seiner zweiten Zusammenarbeit mit Robert De Niro und Harvey Keitel erzählt Kultregisseur Martin Scorsese vom moralischen Niedergang eines Helden. Trotz seines schwierigen Starts bei der Premiere und der Brutalität im Finale hat die Bundeszentrale für politische Bildung diesen düsteren Thriller für die Arbeit an Schulen empfohlen. Kein Wunder, denn er war letztendlich nicht nur ein großer Erfolg, sondern hat sich im Laufe der Zeit zu einem wahren Kultfilm entwickelt. Taxi Driver könnt ihr heute Abend bei Netflix streamen.

Robert De Niro im Punk-Look: Darum geht’s in Taxi Driver

Der an Schlafstörungen leidende Travis Bickle (Robert De Niro) arbeitet als Taxifahrer in der Nachtschicht. Er ist überzeugt davon, dass New York von menschlichem Abschaum überfüllt ist, von dem die Straßen befreit werden müssen.

Neue Visionen Filmverleih Taxi Driver

Nachdem sein Rendezvous mit Wahlkampfhelferin Betsy (Cybill Shepherd) katastrophal endet und er auf die minderjährige Prostituierte Iris (Jodie Foster) sowie ihren Zuhälter Matthew Higgins (Harvey Keitel) trifft, steigert er sich in seinen Wahn, die Straßen selbst von dem Abschaum zu befreien.

Trotz Buhrufen zum weltweiten Erfolg

Als der Thriller von Martin Scorsese 1976 auf den Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte, erntete er Buhrufe. Einige Zuschauer:innen verließen sogar den Kinosaal. Grund dafür war die Gewalt und Brutalität, mit der der Thriller zum Abschluss kommt. Außerdem ist die moralische Ambivalenz des Protagonisten schwer einzuschätzen. Einige Mitarbeiter:innen des Werkes haben berichtet, dass sie sich nach der Premiere auf dem Filmfest aufgrund der Reaktionen sogar sehr unwohl fühlten, wie es beim Hollywood Reporter heißt. Trotz der Reaktionen wurde die Goldene Palme für den besten Film an Taxi Driver vergeben.

Taxi Driver wird zur filmischen Auseinandersetzung an Schulen empfohlen

Nach den ersten Bestürzungen konnte der Streifen große Erfolge feiern. Zahlreiche Nominierungen und Preise wurden an die Darsteller:innen und Mitarbeiter:innen von Taxi Driver verliehen. Und auch heute noch behält Taxi Driver seine Relevanz. In Deutschland hat die Bundeszentrale für politische Bildung 2003 einen Kanon von 35 Filmen zusammengestellt. Dieser Kanon hat das Ziel, eine verbesserte schulische Vermittlung von Filmkompetenz zu ermöglichen. Taxi Driver gehört zu den 33 dafür ausgewählten Spielfilmen.

Die ausgewählten Werke sollen von Kinos im Rahmen von Sondervorstellungen für Schulklassen gezeigt werden und dafür bereitgestellt werden. Zu den Filmen wurden auch begleitende Hefte erarbeitet, um die Auseinandersetzung mit dem Thema Film in Schulen zu ermöglichen.

Taxi Driver ist bei Netflix in der Flatrate verfügbar.