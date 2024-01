Nach 206-Minuten-Epos: Martin Scorseses nächster Film wird sein kürzester und er kehrt damit zu einem kontroversen Meisterwerk zurück

Killers of the Flower Moon war ein 206-minütiges Epos. Der neue Film von Martin Scorsese könnte dagegen sein kürzester Spielfilm überhaupt werden.

In den 1980ern drehte Martin Scorsese einen seiner kontroversesten Filme, ein Meisterwerk, das einen Roman über das fiktionalisierte Leben von Jesus Christus adaptierte. Die letzte Versuchung Christi brachte dem Goodfellas-Regisseur wegen seiner Abweichungen von der kirchlichen Doktrin Kritik und sogar Todesdrohungen ein. Über 35 Jahre später wird sich Scorsese erneut dem Begründer des Christentums zuwenden. Nach Killers of the Flower Moon wird Martin Scorsese A Life of Jesus verfilmen und in einem neuen Interview hat er Details verraten.

Das ist über Martin Scorseses A Life of Jesus bekannt

Scorsese steckt gerade tief in der Oscar-Kampagne für Killers of the Flower Moon mit Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio fest. In diesem Rahmen stand er der L.A. Times in einem Interview Rede und Antwort. Daraus gehen folgende Informationen über seinen nächsten Film A Life of Jesus hervor:

Inspiriert wurde er von einem Aufruf von und kurzem Treffen mit Papst Franziskus.

Die Geschichte basiert auf einem Roman * des japanischen Autors Shusaku Endo aus dem Jahr 1973. Scorsese hat mit Silence (2016) bereits einen anderen Roman des Schriftstellers adaptiert.

aus dem Jahr 1973. Scorsese hat mit Silence (2016) bereits einen anderen Roman des Schriftstellers adaptiert. Shusako Endo verfasste das Buch laut der englischen Übersetzung nicht als Biografie oder fiktionalisierte Erzählung, sondern als Geschichte für nicht-christliche Japaner, die erklären sollte, wofür Jesus steht.

Scorsese hat das Drehbuch zusammen mit Filmkritiker und Festival-Programmatiker Kent Jones (Hitchcock/Truffaut) verfasst.

zusammen mit Filmkritiker und Festival-Programmatiker Kent Jones (Hitchcock/Truffaut) verfasst. Laut Interview ist die Filmadaption "größtenteils in der Gegenwart angelegt" .

. Der Film soll rund 80 Minuten lang werden, was ihn zum kürzesten Spielfilm von Scorsese machen würde. Sein Debüt Wer klopft denn da an meine Tür? führt die Liste mit 90 Minuten derzeit an.

lang werden, was ihn zum kürzesten Spielfilm von Scorsese machen würde. Sein Debüt Wer klopft denn da an meine Tür? führt die Liste mit 90 Minuten derzeit an. Der Dreh soll später in diesem Jahr stattfinden.

Bekehren will Scorsese mit seinem neuen Film nicht – aber zum Nachdenken anregen

A Life of Jesus soll sich um die Prinzipien von Jesus' Lehre drehen, aber nicht mit einem missionierenden Ton, wie es bei der L.A. Times heißt. Martin Scorsese beschreibt seinen neuen Film so:

Ich versuche, einen neuen Weg zu finden, um es zugänglicher zu machen und die negativen Assoziationen, die mit organisierten Religionen verbunden sind, zu nehmen.

Und weiter:

Lass uns zurückgehen. Lass uns einfach darüber nachdenken. Du kannst es ablehnen. Aber es könnte einen Unterschied machen, wie du dein Leben lebst – selbst wenn du es ablehnst. Weise es nicht einfach von der Hand. Das ist alles, worüber ich spreche. Und ich sage das als jemand, der in ein paar Tagen 81 wird.

Noch gibt es keinen Starttermin für A Life of Jesus. Auch die Produktionshintergründe – also Studios oder finanzierende Firmen – sind nicht bekannt.

