Heute Abend gratis streamen: Absolutes Kriegsfilm-Meisterwerk mit Charlie Sheens bester Rolle, die Keanu Reeves wegen zu viel Gewalt (!) ablehnte

Charlie Sheens besten Auftritt gibt es jetzt gratis beim Amazon-Streamingdienst Freevee zu sehen. Die Rolle im Kriegsfilm von 1986 bekam er unter anderem, weil die Story Keanu Reeves zu blutig war.

Über Charlie Sheen lachen sich viele seit Jahren schlapp. Das liegt an Comedy-Rollen wie in Two and a Half Men, für die der Star unbestreitbares Talent besitzt. Vor 37 Jahren war er allerdings in der todernsten Rolle eines jungen Soldaten zu sehen, der den Alptraum des Vietnamkriegs durchlebt. Es ist noch immer der beste Part seiner Karriere, und er verdankt ihn unter anderem Keanu Reeves. Platoon gibt es kostenlos bei Freevee auf Amazon zu streamen.

Keanu Reeves lehnte ab: Charlie Sheen trainierte für Kriegsfilm-Epos ultrahart

Platoon erzählt die Geschichte des blutjungen Freiwilligen Chris Taylor (Sheen), der 1967 an einen brenzligen Schauplatz des Vietnamkriegs geschickt wird. Der junge Soldat entgeht bei Vietcong-Angriffen nur knapp dem Tod. Weit gefährlicher aber ist die bittere Feindschaft zwischen Taylors Vorgesetzten, dem sanftmütigen Elias (Willem Dafoe) und dem brutalen Barnes (Tom Berenger).

20th Century Fox Willem Dafoe, Charlie Sheen und Tom Berenger in Platoon

Für die Hauptrolle fragte Regisseur Oliver Stone (Natural Born Killers) diverse Schauspieler an. Keanu Reeves lehnte die Rolle ab, weil er "keinen Film mit Gewalt drehen wollte", wie Stone im Interview mit Entertainment Weekly enthüllt. Sheen könnte Reeves dafür fast dankbar sein: Die Absage verschaffte ihm die Chance auf eine Rolle, die vielen Fans immer noch als seine beste gilt.

Der Ruhm kam allerdings zu einem gewissen Preis. Stone basierte die Handlung auf seinen eigenen Vietnam-Erfahrungen und wollte dem Cast die Brutalität des Krieges näher bringen.

Sheen, Dafoe, aber auch Johnny Depp und Forest Whitaker wurden für 30 Tage im Dschungel militärisch gedrillt, unter Essens- und Schlafentzug gesetzt und zur Abhärtung sogar mit Platzpatronen beschossen (via War Is Boring ). Es hat gewirkt: Viele Kriegsfilm-Fans halten Platoon für einen der besten und authentischsten Vertreter des Genres.

