Heute Abend im TV: Einer der härtesten Serienkiller-Thriller mit 2,5 Stunden Laufzeit, dessen Geschichte sich über 2 Jahrzehnte streckt

In der Nacht von Montag auf Dienstag strahlt Arte ein Serienkiller-Meisterwerk aus. Testet eure Grenzen mit dem verstörenden Werk von Skandal-Provokateurs Lars von Trier.

Für die schockierenden und oft grenzüberschreitenden Filme des dänischen Regisseurs Lars von Trier sind fast immer starke Nerven gefragt. Kaum ein Werk verdeutlicht seinen provokanten Stil so stark wie sein aktuellster Spielfilm The House That Jack Built.

Wer sich auf den Serienkiller-Thriller einlässt, den Arte von Montag auf Dienstag ausstrahlt, wird mit einer unglaublichen Seherfahrung belohnt.

Darum geht es in The House That Jack Built

Der Mix aus Horrorfilm und Thriller handelt von dem Serienkiller Jack (Matt Dillon), der seine bizarren Morde als Kunstwerke betrachtet. In verschiedenen Episoden, die zwei Jahrzehnte umfassen, beleuchtet der Regisseur mehrere Taten der Hauptfigur. Jack unterhält sich darüber in Off-Dialogen mit einem mysteriösen Gesprächspartner namens Verge (Bruno Ganz).

Während Jack sein großes Lebenswerk vollenden will, ist ihm die Polizei dicht auf den Fersen. Nach und nach wird klar, dass sich das Gespräch mit Verge um den Weg in die Hölle handelt.

Lars von Triers Serienkiller-Schocker vereint Grenzüberschreitungen mit viel Tiefe

Mit mehreren Szenen überschreitet Trier in The House That Jack Built Tabus. Bilder voll mit Tierverstümmelung oder sogar dem Töten von kleinen Kindern sind garantiert nichts für Zartbesaitete. Der Regisseur sprengt in seinem Werk aber auch Grenzen gewöhnlicher Horror-Filme, indem er mal kunstvoll, mal absurd über das fragwürdige Verhältnis zwischen Mord und Kunst nachdenkt.

Wann läuft The House That Jack Built im TV?

Arte strahlt Lars von Triers Meisterwerk in der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober 2023 um 00:10 Uhr aus. Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr streamt The House That Jack Built außerdem in der Mediathek des Senders.

