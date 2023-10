Heute bei Amazon Prime: Eine der besten Sci-Fi-Trilogien aller Zeiten, deren Hauptdarsteller ausgetauscht wurde, weil er zu unlustig (!) war

Eine Trilogie an absoluten Sci-Fi-Meisterwerken gibt es jetzt bei Amazon Prime. Der ursprüngliche Hauptdarsteller musste nach einem Monat ausgetauscht werden. Aus einem skurrilen Grund.

Wie wäre es, wenn Arnold Schwarzenegger Rocky gespielt hätte? Oder Vin Diesel Batman? Ein Was-wäre-wenn lässt sich mit beliebig vielen Kino-Meisterwerken spielen. Ein Sonderfall ist die Zurück in die Zukunft-Trilogie, die es jetzt komplett bei Amazon Prime Video gibt. Dort wurde Protagonist und Fan-Liebling Michael J. Fox nämlich erst nach über einem Monat an Dreharbeiten eingewechselt. Ursprünglich stand Eric Stoltz (Pulp Fiction) vor der Kamera.

Bei Amazon Prime: 342 Minuten Sci-Fi-Meisterwerk, dessen Star gefeuert wurde

Wie Collider aus dem Buch We Don’t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy zitiert, gab es mit Stoltz' Darstellung der Figur Marty McFly Probleme. Co-Star Lea Thompson enthüllte:

Er war einfach kein Komiker, und sie brauchten einen Komiker. Er war richtig witzig im echten Leben, ging seine Arbeit aber ganz anders an. Und [die Produzenten] brauchten jemanden, der das [auch vor der Kamera] konnte.

Universal Pictures Bild aus Zurück in die Zukunft mit Eric Stoltz als Marty

Laut dem Bericht näherte sich Stoltz seiner Rolle mit großem Ernst aus einer Method Acting-Perspektive. Die Produzenten mussten ihren Casting-Irrtum schließlich erkennen und verpflichteten Fox für die Hauptrolle. Regisseur Robert Zemeckis informierte Stoltz schließlich nach über einem Monat Dreharbeiten über die Planänderungen und beschrieb das Gespräch später als "die schlimmste Erfahrung meiner Karriere".

