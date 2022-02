Heute bei Netflix: Brooklyn Nine-Nine Staffel 7 ist endlich da, aber bis Staffel 8 dauert's noch ewig

Ab heute gibt es endlich neue Folgen von Brooklyn Nine-Nine bei Netflix. Doch wann kommt Staffel 8? Wir wagen eine Prognose für den Start beim Streaming-Dienst.

Wer Brooklyn Nine-Nine vorrangig bei Netflix streamt, musste eine ganze Weile auf neue Folgen warten. Das ändert sich. Denn ab heute steht die 7. Staffel der Polizei-Comedy mit Andy Samberg, Andre Braugher und Stephanie Beatriz zum Streamen bei Netflix bereit.

Eine schlechte Nachricht gibt es allerdings und die betrifft das Serienfinale. Bis Staffel 8 zum Streaming-Dienst kommt, müssen Netflix-Abonnent:innen in Deutschland wahrscheinlich noch eine kleine Ewigkeit warten. Wann es so weit sein könnte, erfahrt ihr hier.

Wann kommt die finale 8. Season zu Netflix?

Nummer 7 ist die vorletzte Staffel von Brooklyn Nine-Nine. Das Serienfinale lief in den USA bereits im September 2021. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis die neuen Folgen in der Flatrate in Deutschland gestreamt werden können.

Wenn die Lizenzverträge so bleiben, wie sie sind, erwarten wir Folgendes: Brooklyn Nine-Nine Staffel 8 müsste dann im Januar oder Februar 2023 zu Netflix kommen.

Nicht bei Netflix: Brooklyn Nine-Nine Staffel 8 bei Amazon streamen *

Da in Deutschland bei Sky nun ein Teil des Programms des NBC-eigenen Dienstes Peacock abrufbar ist, könnte sich die Verfügbarkeit von Brooklyn Nine-Nine noch ändern. In den bisherigen Ankündigungen zum deutschen Programm von Peacock wurde Brooklyn Nine-Nine aber nicht erwähnt. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Brooklyn Nine-Nine: Wo du jetzt schon Staffel 8 in Deutschland streamen kannst

Fans müssen aber nicht bis Anfang 2023 warten, wenn sie jetzt schon wissen wollen, wie die Serie ausgeht. Bei Anbietern wie Amazon * und Apple könnt ihr die komplette 8. Staffel im Original mit Untertiteln bereits kaufen.

pro Folge bezahlt ihr 2,99 Euro

der Staffelpass für die ganze 8. Season kostet bei Amazon * 16,99 Euro

Sobald Staffel 8 auch bei Netflix erscheint, erfahrt ihr es natürlich hier bei Moviepilot.

