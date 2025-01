Heute erstmals im TV: 3-Stunden-Meisterwerk mit Margot Robbie und Brad Pitt, das leider im Kino untergegangen ist

Schnallt euch an, das wird ein wilder Ritt. Im TV kommt am 1. Januar ein bunter Reigen abgefahrener Bilder, mit absoluter Star-Besetzung und einem wahnwitzig guten Score.

Manche Filme sind einfach nur Filme, während andere ein regelrechtes Feuerwerk für die Sinne abbrennen. Die heutige Free TV-Premiere Babylon zählt zur zweiten Kategorie und lässt keinen Zweifel daran, dass wir es hier mit einer exzessiven, komplett überbordenden Liebeserklärung an Hollywood und das Medium an sich zu tun haben.

Free-TV-Premiere: Worum geht's in Babylon mit Brad Pitt und Margot Robbie?

Wir tauchen ein in das L.A. der 1920er und 1930er Jahre. Der Welt im Allgemeinen und Hollywood im Speziellen steht ein dramatischer Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm bevor. Das geht natürlich nicht spurlos an den Beteiligten vorbei und mittendrin stecken unter anderem der erfahrene, mit allen Wassern gewaschene Filmstar Jack Conrad (Brad Pitt) sowie die aufstrebende Nellie LaRoy (Margot Robbie).

Die Hauptrolle spielt aber eigentlich die Stadt an sich: Die Traumfabrik Hollywood. Was hier an Exzessen gefeiert wird, spottet jeder Beschreibung. Oscar-Preisträger Damien Chazelle (La La Land) versucht es trotzdem und liefert einen audiovisuellen Rausch voller Sex, Drogen, Humor und Stars ab, der es wirklich in sich hat und alles ist, außer gewöhnlich.



Babylon ist ein echter Ausnahme-Film, an den Kinokassen aber nicht der erhoffte Erfolg geworden

Babylon provoziert, schockiert, geht in die Vollen und scheut auch nicht davor zurück, ins absurd Komische abzudriften. Alles andere wäre dem dionysisch-rauschhaften Meisterwerk auch abträglich, denn wenn es hier eine Konstante gibt, dann die, dass der grenzenlosen Unterhaltung und dem Spaß kein Einhalt geboten werden darf. Der Untertitel von Babylon heißt nicht umsonst "Rausch der Ekstase".



Das kommt nicht unbedingt bei allen Menschen gleich gut an und so war die Kritik an Babylon in erster Linie dann auch die, dass es hier zu viel Schauwerte und zu wenig Inhalte und keine nachvollziehbare Story geben würde. Mit dem Ergebnis, dass dieses Experiment international nur 64 Millionen US-Dollar einspielen konnte – bei Kosten von 110 Millionen (via: The Numbers ).

Deutlich erfolgreicher war Barbie mit Margot Robbie in der titelgebenden Hauptrolle und mit etwas Glück bekommen wir sogar eine Fortsetzung des ebenfalls extrem unterhaltsamen Films. Zumindest scheint Barbie 2 plötzlich doch wieder möglich: So könnte sich der Milliarden-Erfolg wiederholen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Babylon – Rausch der Ekstase?

Am heutigen Mittwoch, dem 1. Januar 2025 und damit Neujahr läuft Babylon ab 20:15 Uhr bei RTL 2. Der Film dauert dort dann bis um 23:55 Uhr, es wird allerdings eine um ca. 8 Minuten gekürzte FSK 12-Fassung gezeigt (via: Schnittberichte ). Ab 2 Uhr nachts kommt direkt die ungekürzte Wiederholung.

Ihr könnt Babylon aber auch streamen, und zwar zum Beispiel über Netflix im Rahmen der Abo-Flatrate. Ansonsten geht das Ganze selbstverständlich ebenfalls über die herkömmlichen VoD-Plattformen wie Amazon oder Apple TV.

