Heute erstmals im TV: Absolut gelungenes Remake einer Komödie, die hier kaum jemand kennt

Fans von Der Vorname können sich heute Abend auf eine weitere scharfzüngige Komödie in der Free-TV-Premiere freuen. Der ernste Hintergrund wird mit starken Wortgefechten spielerisch behandelt.

Heute erwartet euch eine Free-TV-Premiere, bei der sich Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq scharfzüngige Wortgefechten liefern. Sönke Wortmanns sozialkritische Komödie Contra ist ein gelungenes Remake eines preisgekrönten französischen Originals, das hierzulande kaum jemand kennt.



Contra verpackt Alltagsrassismus in rhetorisch starken Wortgefechten

Juraprofessor Richard Pohl (Herbst) ist an der Uni für seinen rauen Ton bekannt. Doch als er seine Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) wegen ihres Zuspätkommen fremdenfeindlich beleidigt, geht er eindeutig zu weit und es drohen disziplinarische Maßnahmen. Von seinem Freund und Uni-Präsidenten erhält Pohl ein Ultimatum: Wenn er seinen Job behalten will, muss er Naima auf einen Debattier-Wettbewerb vorbereiten.

Naima ist alles andere als begeistert, noch dazu muss sie neben ihrem Studium mit Nebenjobs genug Geld verdienen, damit ihre Familie nicht abgeschoben wird. So bleibt ihr nichts anderes übrig, als mit dem rhetorikstarken Professor zusammenzuarbeiten.

Constantin Film Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq in Contra

Contra ist nach Der Vorname ein weiteres gelungenes Remake

Nach dem Sönke Wortmann mit Der Vorname erfolgreich ein Remake der gleichnamigen französischen Vorlage auf die Leinwand gebracht hatte, wagte er sich mit Contra an eine weitere Neuauflage aus dem Nachbarland. Wieder geht es um die Macht der Sprache in Zeiten politischer (Über-)Korrektheit.

Die Szenen und Figuren aus der tragischen Komödie Die brillante Mademoiselle Neïla wurde in weiten Teilen unverändert übernommen, jedoch sei insbesondere Professor Pohl in der deutschen Version deutlich glattgebügelter und nahbarer, wie es in der Kritik von FILMSTARTS heißt.

Das Publikum werde deutlich sanfter durch die Handlung geleitet und nicht so aus der Komfortzone gerissen, wie im französischen Original. Eine Stärke des Films seien definitiv die scharfzüngig vorgetragenen Debatten und das Herausarbeiten der Redekunst. Im Fazit heißt es:

Fans von Der Vorname werden sicherlich auch hier wieder auf ihre Kosten kommen – Contra ist eine mit politischen Inkorrektheiten und sprachlichen Kabinettstückchen jonglierende Wohlfühl-Komödie, deren Ecken und Kanten im Vergleich zur französischen Vorlage merklich abgerundet wurden

In unserem Interview mit Nilam Farooq zu ihrem Horror-Film Home Sweet Home kommt sie auch auf Contra zu sprechen, den sie als ihr Herzensprojekt bezeichnet. "Der Film war sehr rund und hatte nicht nur eine tolle Botschaft ohne Überheblichkeit, sondern war auch subtil, schlau und schön."

Wann läuft die scharfzüngige Komödie Contra im TV?

Die Free-TV-Premiere von Contra läuft am heutigen Montag, dem 15. Juli 2024 um 20:15 Uhr auf ARD. Der Sender zeigt die Wiederholung in der Nacht auf den 16. Juli 2024 um 01:45 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Contra bei Amazon im Stream kaufen oder leihen.

