Legendäre Herr der Ringe-Figur enthüllt: Amazon-Serie zeigt in Staffel 2, was wir in Mittelerde noch nie gesehen haben

Die Herr der Ringe-Serie zeigt uns auf einem neuen Bild zur 2. Staffel endlich den ungewöhnlichen Ringträger, den Peter Jackson in seinen Filmen sträflich vernachlässigte.

Neben gewaltigen Schlachten erwarten uns in der 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht auch neue Figuren, die den Mittelerde-Cast aufstocken. Eine lang erwartete, legendäre Tolkien-Figur wurde nun endlich per Bild enthüllt: der elbische Ringträger Círdan.

Bärtiger Herr der Ringe-Elb: Ben Daniels spielt Schiffsbauer Círdan

Dass der Elb Círdan in Staffel 2 seinen ersten Herr der Ringe-Auftritt haben wird, ist schon fast zwei Jahre bekannt. Ebenso, dass Ben Daniels neu zur Besetzung gestoßen ist. Ein neu veröffentlichtes Bild brachte jetzt aber den Schauspieler und die legendäre Rolle (des auch bei Tolkien) bärtigen Elben erstmals zusammen. In den Kinofilmen bekamen wir dergleichen bislang nicht zu Gesicht, weil Peter Jackson den Schiffsbauer beim tränenreichen Frodo-Abschied in Die Rückkehr des Königs zu einer verschwommen bartlosen Hintergrund-Gestalt degradierte.

Amazon Die Ringe der Macht: Círdan, der Schiffsbauer (Ben Daniels)

Darsteller Daniels verkörperte vor seinem Herr der Ringe-Auftritt in den letzten Jahren viele eindrückliche Serienrollen. In The Exorcist und Jupiter's Legacy sammelte er Erfahrung mit dem Übernatürlichen. Zuletzt durfte er außerdem in den jeweils 2. Staffeln von Foundation und Interview with the Vampire als Schauspieler glänzen. Film-Fans dürfte er darüber hinaus aus Rogue One: A Star Wars Story bekannt sein.

Wer ist Círdan in der Welt von Der Herr der Ringe?

In der Fantasy-Welt von Vorlagenautor J.R.R. Tolkien gilt Círdan als einer der weisesten Elben. Eigentlich trug er zunächst den Namen Nowë – seine späterer Ansprache Círdan ist Sindarin-Elbisch für "Schiffsbauer" und spiegelt die Liebe zu seinem Handwerk als Seefahrer und talentierter Boot-Desginer wider. Seit dem Ersten Zeitalter (die Amazon-Serie spielt im Zweiten Zeitalter) mischt der Elb in Mittelerde mit. Als letzter seiner Art soll er (im Vierten Zeitalter nach Frodo und Co.) vom Hafen der Grauen Anfurten schließlich nach Westen in die Unsterblichen Lande gesegelt sein.

Über seinen silbernen Bart und seine lange Lebenszeit hinaus ist Círdan aber noch aus einem anderen Grund für die 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie wichtig: Er ist laut Tolkien Träger einer der drei Elben-Ringe der Macht, die am Ende von Staffel 1 bereits geschmiedet wurden. Wie das Rubin-besetzte Schmuckstück ihn erreicht und welche Macht er mit dem Ring Narya ausübt, werden wir in einem Monat erfahren.

Wann startet die Herr der Ringe-Serie bei Amazon?

Alles Wichtige zur 2. Staffel von Die Ringe der Macht haben wir an anderer Stelle für euch zusammengetragen. Ab dem 29. August 2024 geht es dann los mit Folge 1 von Staffel 2 bei Amazon Prime *.

Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer Staffel der Bösewichte nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist und sagten bereits Círdans Besetzung voraus.

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.

