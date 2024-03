Heute erstmals im TV: Die Rettung einer altehrwürdigen Fantasy-Reihe, auf die Fans über 30 Jahre warten mussten

Kurz vorm Kinostart der Fortsetzung gibt es heute die Free TV-Premiere: Auf diese Rettung der Kult-Fantasyfilme haben Fans eine halbe Ewigkeit gewartet.

Was lange währt, wird endlich gut: Mit Ghostbusters: Legacy konnten nicht nur die Fans, sondern auch die Geldgeber zufriedengestellt werden. Das heißt, die Kult-Reihe konnte so gerettet werden und genau diese Rettung könnt ihr heute zum ersten Mal im Free-TV ansehen. Genau rechtzeitig, um sich auf das Sequel vorzubereiten.



Darum geht's in Ghostbusters Legacy, dem heutigen TV-Tipp

Callie ist die Tochter des früheren Ghostbusters Egon Spengler und erbt von ihm einen Landwohnsitz. Mit ihren beiden Kindern Trevor (Finn Wolfhard) und Phoebe (Mckenna Grace) muss sie aus Geldnöten in das heruntergekommene Haus ziehen. Aber wenig überraschend stellen die neuen Bewohner:innen recht schnell fest, dass es in dem Haus spukt.

Das sorgt dafür, dass sich die jungen Menschen sehr viel intensiver mit ihren Vorfahren, deren Machenschaften und einer alten Mine auseinandersetzen. Haufenweise übernatürliche Phänomene machen ihnen das Leben schwer. Aber Trevor und Phoebe finden unter anderem eine Geisterfalle sowie den alten Einsatzwagen der Ghostbusters und nehmen letzten Endes sogar mit den übrig gebliebenen Helden der alten Filme Kontakt auf.

Ghostbusters: Legacy hat der Kult-Reihe neues Leben eingehaucht

Es gab zwar mit dem Ghostbusters-Film von 2016 bereits eine Neuauflage, die das versucht hat und bei der Kritik sowie vielen Fans nicht schlecht weggekommen ist. Finanziell war das Reboot mit Melissa McCarthy und Kristen Wiig allerdings ein Flop. Bei Ghostbusters: Legacy sah die Sache hingegen anders aus: Bei einem Budget von 75 Millionen wurde ein Einspielergebnis von über 203 Millionen US-Dollar erzielt (via: The Numbers ).

Dementsprechend soll die Fantasy-Reihe aus den 1980er Jahren nach all der Zeit auch noch mit einem zweiten beziehungsweise vierten (oder fünften) Teil fortgesetzt werden. Ghostbusters: Frozen Empire startet am 21. März in den Kinos, die Free TV-Premiere von Ghostbusters: Legacy könnte also kaum zu einem passenderen Zeitpunkt anstehen.

Hier seht ihr den Trailer zum neuen Ghostbusters-Streifen:



Ghostbusters: Frozen Empire - Trailer 2 (Deutsch) HD

TV oder Stream: Wann und wo kommt Ghostbusters: Legacy?

Ghostbusters: Legacy läuft am heutigen Mittwoch, den 20. März um 20:15 Uhr beim ZDF. Zur Free TV-Premiere gibt es aber erst einmal keine Wiederholung, wie es aussieht.

Aber selbstverständlich könnt ihr euch den Streifen auch online anschauen. Die Möglichkeit dazu bieten zum Beispiel Amazon, Google, Magenta TV, Apple oder Maxdome.

