Verfluchter Fantasy-Neustart kommt nach 16 Jahren wirklich: Erster Trailer zu The Crow-Reboot ist unfassbar düster und hart

Seit den 2000er Jahren will Hollywood eine neue Version der düsteren Fantasy-Geschichte The Crow ins Kino bringen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen könnt ihr jetzt den ersten Trailer schauen.

Es gibt nur wenige Filmprojekte, die so viele Rückschläge erleiden mussten, wie die seit Jahren geplante Neuverfilmung The Crow. Die Geschichte geht auf die gleichnamige Comic-Vorlage aus dem Jahr 1989 zurück, die Fantasy- und Horror-Elemente in einem Superhelden-Albtraum vereint. 1994 kam die erste Adaption ins Kino.

Der von Alex Proyas inszenierte The Crow – Die Krähe gilt als absoluter Kultfilm und hat vier mehr oder weniger rühmliche Fortsetzungen nach sich gezogen. Seit 2008 versuchen verschiedene Kräfte in Hollywood, den unverkennbaren Bildern des Originals einen neuen Dreh zu verleihen. Jetzt gibt es endlich den Trailer zum Reboot.

Der erste Trailer zum heiß erwarteten The Crow-Reboot mit Bill Skarsgård und FKA Twigs

The Crow - Trailer (English) HD

The Crow erzählt von zwei hoffnungslos verlorenen Figuren: Eric Draven (Bill Skarsgård) und Shelley Webster (FKA Twigs). Die beiden sind unsterblich ineinander verliebt, können ihrem grausamen Schicksal jedoch nicht entkommen. In der Nacht vor Halloween werden sie kaltblütig ermordet. Doch das ist erst der Beginn der Geschichte.

Eric kommt durch eine Krähe in die Welt der Lebenden zurück und begibt sich auf einen blutigen Rachefeldzug. Was wir uns davon erwarten dürfen, zeigt der erste Trailer zu The Crow. Inszeniert wurde die neue Version von Rupert Sanders, der zuletzt mit Ghost in the Shell einen ultra-stylishen Sci-Fi-Blockbuster vorlegte.

Bill Skarsgård, der als Horror-Clown in den beiden Es-Filmen verstörte, übernimmt die ikonische Rolle, die im Original von Brandon Lee verkörpert wurde. An seiner Seite ist FKA Twigs zu sehen, die sich als Musikerin, Sängerin und Tänzerin einen Namen gemacht hat. The Crow markiert ihren bisher größten Schauspielgig.

Leonine The Crow

Skarsgård und Twigs sind nicht die einzigen Namen, die in den vergangenen Jahren mit The Crow in Verbindung gebracht wurden. Die Liste der potenziellen Stars des Films ist nahezu endlos, angefangen bei Mark Wahlberg und Bradley Cooper, die in den ersten Reboot-Versuchen auftreten sollten, bis hin zu Jason Momoa.



Zwischenzeitlich war sogar Skarsgårds Bruder, Alexander Skarsgård, für die Hauptrolle im Gespräch. Im Grunde kann man anhand der Entstehungsgeschichte von The Crow die Geschichte der aufsteigenden Stars in Hollywood nachzeichnen. Channing Tatum, Ryan Gosling, James McAvoy, Tom Hiddleston – hier tauchen alle auf.

Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der neue The Crow-Film wurde von Juli bis September 2022 in Prag und München gedreht. Die Postproduktion sowie die Virtual-Production fanden ab September 2022 in den Penzing Studios in Bayern statt. The Crow ist die erste internationale Großproduktion, die dort entstanden ist.

Wann startet das The Crow-Reboot im Kino?

Nachdem lange Zeit unklar war, ob wir die Neuauflage von The Crow jemals zu Gesicht bekommen werden, befinden wir uns jetzt in der ernsten Phase. Der erste Trailer ist veröffentlicht und der US-Start steht schon fest. Ab dem 7. Juni 2024 erobert das The Crow-Reboot die große Leinwand in Übersee. Wir gehen davon aus, dass der hiesige Kinostart in einen ähnlichen Zeitraum fällt.

