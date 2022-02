Heute erstmals im TV: Dune-Star Timothée Chalamet zerfetzt euch in 105 Minuten das Herz

Egal ob einen Wüstenplaneten-Messias in Dune oder Sexszenen mit Pfirsichen: Timothée Chalamet kann einfach alles spielen. Heute läuft im TV einer seiner besten Filme.

Aktuell wird Zendaya für ihre Darstellung eines drogensüchtigen Teenagers in Euphoria gefeiert. Die Spider-Man-Schauspielerin wurde dafür bereits mit einem Emmy ausgezeichnet – und der nächste dürfte für ihre Performance in Staffel 2 der HBO-Serie nicht weit sein. Einer ihrer Co-Stars aus dem Sci-Fi-Blockbuster Dune steht ihr in Sachen schockierend real verkörperter Drogenmissbrauch allerdings in nichts nach.

Was viele nicht wissen: Auch Timothée Chalamet schlüpfte bereits in die Rolle eines jungen Menschen, der seine Probleme mit illegalen Substanzen betäubt und damit nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Familie zerstört. Das eindringliche Drogen-Drama Beautiful Boy könnt ihr heute zum ersten Mal im Free-TV gucken.

Heute im TV: Worum geht es in Beautiful Boy mit Timothée Chalamet?

Nic (Timothée Chalamet) wächst nach der Trennung seiner Eltern bei der neuen Familie seines Vaters auf. Eigentlich hat er alles, was er sich wünschen kann. Er ist klug, künstlerisch begabt und hat eine Familie, die ihn liebt. Doch in ihm existiert eine Leere, die sich nicht füllen zu lassen scheint. Bis er Crystal Meth für sich entdeckt und in eine rapide Abwärtsspirale gerät, aus der er sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien kann.



In Beautiful Boy liefern Timothée Chalamet und Steve Carell ein Highlight ihrer Karrieren ab

Beautiful Boy - Trailer 2 (Deutsch) HD

Das Drama von Felix Van Groeningen basiert auf zwei Buchvorlagen: Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction * von David Sheff und den Memoiren seines Sohnes Nic, Tweak: Growing Up on Methamphetamines *. Im Film übernimmt Steve Carell die Rolle des besorgten Vaters David, der verzweifelt versucht, seinen Sohn zu retten und dabei immer wieder an seine eigenen Grenzen stößt.

Wo und wann könnt ihr Beautiful Boy im TV sehen?

Der Film erzählt das Zerbrechen einer scheinbar perfekten Familiengeschichte mal aus den Augen Nics, mal aus denen seines Vaters, und schafft es dabei, schmerzhaft nachfühlbar unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Drogensucht abzubilden. Carell und Chalamet zeigen in Beautiful Boy, warum sie zu den interessantesten Schauspielern in Hollywood gehören – und rühren in den 105 Minuten Laufzeit immer wieder zu Tränen.

Beautiful Boy ist eine düstere, emotional zerstörerische Mischung aus Requiem for a Dream, Euphoria und Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen dürft. Der Film läuft heute, am 16. Februar 2022, um 23.35 bei 3sat.

