Heute erstmals im TV: Einer der besten Sci-Fi-Horror-Filme der letzten Jahre, der in einem Punkt erschreckend realistisch ist

Vor drei Jahren erfand Universal sein Horror-Universum neu und lieferte mit Der Unsichtbare einen extrem nervenaufreibenden Thriller mit beunruhigender Geschichte ab.

In den 2010er Jahren wollte jedes Hollywood-Studio ein Cinematic Universe nach dem Vorbild des MCU haben. Universal sah in seinen Monstern großes Potential: Das Dark Universe sollte unheimliche Kinolegenden wie die Mumie, Dracula und Dr. Jeklly und Mr. Hyde zusammenführen. Nach einem Film war aber schon Schluss.

Nach dem enttäuschenden Die Mumie beschloss Universal seinen Ansatz zu überdenken und fokussierte sich fortan auf eigenständige Projekte, die keine zusammenhängende Geschichte verfolgen. So ist der nervenaufreibenden Sci-Fi-Horror-Thriller Der Unsichtbare mit Elisabeth Moss in der Hauptrolle entstanden.

Der Unsichtbare: Elisabeth Moss kämpft in spannendem Sci-Fi-Horror-Albtraum ums Überleben

Moss schlüpft in die Rolle einer Frau namens Cecilia Kass, die sich in einer toxischen Beziehung wiederfindet. Ihr Freund Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen) wird von der ganzen Welt als Genie gefeiert. In Wahrheit ist er jedoch ein Kontrollfreak, der nicht vor Gewalt zurückschreckt und Cecilia ständig überwacht.

Für Cecilia gibt es nur noch eine Option: die Flucht. Mitten in der Nacht schleicht sie sich aus dem Apartment, um den Schrecken für immer hinter sich zu lassen. Kaum erreicht sie die Wohnung ihrer Freunde, muss sie jedoch feststellen, dass sie noch lange nicht in Sicherheit ist. Irgendetwas verfolgt sie, doch sie kann es nicht sehen.

Der Unsichtbare geht auf den gleichnamigen Roman von H.G. Wells aus dem Jahr 1897 zurück, der bereits 1933 eine sehr berühmte und sehenswerte Adaption erfahren hat. Regisseur und Drehbuchautor Leigh Whannell verlagert die Handlung in die Gegenwart und gibt der unsichtbaren Gefahr einen modernen Twist.

Obwohl der Film mit Sci-Fi-Elementen arbeitet, wartet er mit einer Sache auf, die sich erschreckend echt anfühlt: die Darstellung der missbräuchlichen Beziehung. Whannell nutzt den Horrorrahmen geschickt, um Cecilias Erfahrung zu illustrieren. Der Unsichtbare schockt nicht mit Jump-Scares, sondern einer aufwühlenden Geschichte.

