Sci-Fi-Horror neu bei Amazon: Einer der realistischsten Schocker der letzten Jahre

Viele Horror-Filme zeigen das unfassbare Böse als übermenschliche Instanz oder gnadenloses Monster. Bei Amazon Prime beweist ein Schocker mit Starbesetzung jetzt, dass die Realität immer noch am Gruseligsten ist.

Stellt euch vor, ihr habt alles, was ihr euch immer gewünscht habt: Einen unfassbar attraktiven und erfolgreichen Partner, jede Menge Geld, das perfekte Haus am Meer. Und dann stellt ihr fest: Was ihr für euren Traum gehalten habt, ist eigentlich ein absoluter Albtraum.

Genau das passiert Cecilia (Elisabeth Moss) im Horror-Thriller Der Unsichtbare, den ihr aktuell bei Amazon Prime im Abo streamen* könnt. Ihr Partner Adrian (Oliver Jackson-Cohen), ein genialer Wissenschaftler, entpuppt sich als gewalttätiger Psychopath. Als Cecilia es endlich schafft zu fliehen, begeht ihr Peiniger angeblich Suizid. Doch schnell häufen sich die Hinweise darauf, dass Adrian noch lange nicht fertig ist mit Cecilia.

Der Unsichtbare bei Amazon zieht uns in einen psychologischen Albtraum

Ohne zuviel zu verraten: In Der Unsichtbare von Saw-Autor und Regisseur Leigh Whannell gibt es einige Aspekte, die den Schocker als Sci-Fi-Horror verorten. Das wirklich Schockierende am Film sind allerdings nicht abgründige Zukunftsvisionen, sondern wie echt sich die toxische Beziehung im Kern der Geschichte anfühlt. Was insbesondere der grandiosen Schauspielleistung der Hauptdarstellerin zu verdanken ist.



Der Unsichtbare - Trailer (Deutsch) HD

Elisabeth Moss' Charakter fühlt sich erst gefangen, dann verfolgt, dann vollkommen alleingelassen und nimmt uns mit durch diesen psychologischen Albtraum.



Jeder, der schon mal gestalkt wurde oder sich in einer missbräuchlichen Beziehung befunden hat, kann diese Emotionen nachempfinden. Was zwischen zwei Menschen falsch läuft, ist schwer nachzuweisen. Egal ob gegenüber der Familie, Bekannten oder der Polizei. Und ihr Partner Adrian weiß das.

Der Horror-Thriller bei Amazon beweist, dass nichts härter trifft als die Realität

Wie manipulativ und gerissen er seine (Ex-)Frau an den Rand des Wahnsinns bringt, sie von anderen isoliert und Cecilia so nicht nur den Glauben an ein Leben ohne ihn, sondern auch sich selbst nimmt – das macht ihn zu einem der furchterregendsten und realistischsten Horror-Bösewichte der letzten Jahre.

© Universal Pictures International Germany GmbH Cecilia (Elisabeth Moss) scheint ihrem Peiniger einfach nicht entkommen zu können

Denn die schlimmsten Antagonisten sind nicht die, die mit gruseliger Maske und Schlachtermesser durch die Gegend laufen und schon von weitem als offensichtlich böse zu erkennen sind. Es sind die, die einen glauben lassen können, dass sie eigentlich zu den Guten gehören. Und die man genau deswegen in sein Herz lässt, bevor sie einen zerstören.

