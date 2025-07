Heute erstmals im TV: Harter Kriegsfilm mit Jake Gyllenhaal, der Guy Ritchie einige der besten Kritiken seiner Karriere einbrachte

Im Fernsehen läuft heute Abend Der Pakt von Guy Ritchie als Free-TV-Premiere. Für den Kriegsfilm mit einem traumatisierten Jake Gyllenhaal bekam der Regisseur großartige Kritiken.

Nachdem sein Film Operation Fortune noch im Kino lief, ist der nachfolgende Guy Ritchie-Blockbuster The Covenant aka Der Pakt in Deutschland direkt im Streaming-Abo von Amazon Prime gelandet. Heute läuft jetzt die deutsche Free-TV-Premiere des Kriegsfilms mit Jake Gyllenhaal im Fernsehen. Bei den Kritiken kam der Film sehr gut an.



TV-Tipp: Darum geht es im Kriegsfilm von Guy Ritchie

In Der Pakt spielt Gyllenhaal den Sergeant John Kinley, der seinen letzten Einsatz in Afghanistan antritt. Als er am Kopf verletzt wird, rettet der heimische Übersetzer Ahmed (Dar Salim) sein Leben. Danach kann er sich wegen einer Amnesie nur noch an Ahmed erinnern. Als der Übersetzer und dessen Familie in Lebensgefahr gerät, begibt sich Kingsley doch noch einmal für eine Rettungsmission nach Afghanistan.

Schaut hier noch einen Trailer zum Guy Ritchie-Kriegsfilm:

Guy Ritchie's The Covenant - Trailer 2 (English) HD

Kritiken feiern den neuen Guy Ritchie-Kriegsfilm überwiegend

Der Pakt wurde sehr gut aufgenommen. Bei dem Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes kommt der Kriegsfilm auf einen hohen Durchschnitt von 82 Prozent. In ihrer Kritik schreibt Victoria Alexander zum Beispiel:

Ritchie musste seinen Namen nicht in den Titel des stärksten und beeindruckendsten Films seiner Karriere aufnehmen. Es ist eine prägende Demonstration, die ihn von seinem Genre befreit. Es ist Gyllenhaals überzeugendste Rolle. Ein äußerst realistischer Kriegsfilm.

Wann läuft Guy Ritchie's Der Pakt im TV?

ProSieben strahlt den Kriegsfilm als deutsche Free-TV-Premiere am 25. Juli 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Film jederzeit bei Amazon Prime in der Abo-Flat streamen.

