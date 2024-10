Heute erstmals im TV: Kannibalen-Horror mit dem großen Dune 2-Star, der euch verstört und zum Heulen bringt

Timothée Chalamet zeigt seine Sci-Fi-Qualitäten in Dune, doch auch im Horror-Genre kann er überzeugen. Der blutige Coming-of-Age-Film mit einer tief berührenden Liebesgeschichte sprengt alle Grenzen.

Dune-Star Timothée Chalamet hat schon in den unterschiedlichsten Genres mitgespielt, doch charakterlich mimt er meist den ruhigen, sensiblen Typen. So auch im mehr als ungewöhnlichen Kannibalenfilm Bones and All, der heute zum ersten Mal im TV läuft.



Bones and All im TV: So blutrünstig kann die erste Liebe sein

Call Me By Your Name-Regisseur Luca Guadagnino inszeniert einen atmosphärisch dichte Coming-of-Age-Geschichte, die ebenso bezaubernd wie blutig ist. Darin begibt sich die junge Maren (Taylor Russell) auf einen Roadtrip quer durch die USA, nachdem sie auf einer Pyjama-Party über ihre Freundin hergefallen ist.

Sie sucht ihre Mutter, um zu verstehen, woher ihr unstillbarer Hunger nach Menschenfeisch kommt und trifft dabei auf Gleichgesinnte, wie Lee (Chalamet), der ebenfalls von seiner Familie verstoßen wurde. Er ist ein Überlebenskünstler und zweifelt doch daran, ob Menschen wie er überhaupt eine Zukunft haben.

Bones and All trifft ins Herz und in den Magen mit Gore-Horror

In Bones and All erwartet euch eine zarte Liebesgeschichte in schönster Instagram-Ästhetik, die überaus sensibel über Traumata und der Suche nach der eigenen Identität erzählt. Doch damit ist es nicht getan. Guadagnino scheut sich nicht davor, echte Gore-Elemente einzubauen. Äußerst blutig und verstörend ist auch eine Szene, die es in unsere Top 7 der schlimmsten Erotikszenen 2022 geschafft hat.

Obwohl Bones and All ganz schön auf den Magen drückt, wird man mit einer Liebesgeschichte belohnt, die ins Herz trifft und den ein oder anderen zu Tränen rühren dürfte, wie es in unserer Filmkritik heißt:

Wie hier zwei kaputte Personen ihre eigene Menschlichkeit verhandeln und zum ersten Mal echte Akzeptanz erfahren, ist auf eine Art und Weise berührend, wie man sie nur in wenigen Coming-of-Age-Filmen findet.

Auch unsere Community war begeistert und wählte Bones and All mit einer Wertung von 7,5 auf Platz 5 der besten Filme 2022.

Wann läuft die blutige Romanze Bones and All im TV?

Tele 5 zeigt Bones and All am heutigen Dienstag, den 1. Oktober um 22:25 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf den 3. Oktober um 02:40 Uhr. Wer den romantischen Kannibalenfilm verpasst hat, kann ihn bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

