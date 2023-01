Kannibalen und Body-Horror: Das sind die 7 schlimmsten Erotikszenen 2022 aus Filmen und Serien

Filme und Serien zeigen gern nackte Haut. Manchmal hätten sie es aber besser lassen sollen – und diese verstörenden Szenen aus Kinofilmen, Netflix-Hits und Superhelden-Satiren beweisen es.

Rekordbrechende Action-Spektakel, ganz große Serienenden und natürlich die Rückkehr des Game of Thrones-Universums ins kollektive Popkulturgedächtnis: 2022 ist ein Jahr voller Highlights an der Film- und Serienfront. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Oder sind zumindest Bilder, die sich ganz tief ins Hirn brennen, obwohl man sie eigentlich sofort wieder vergessen will.

Egal ob blutige Kannibalenromanze, fiktive Lebensgeschichte eines der größten Hollywood-Stars aller Zeiten oder Indie-Film, der die Abgründe der Pornoindustrie offenlegt – hier kommen die schlimmsten Erotik- und Sexszenen des Jahres.

Achtung, es folgen situationsbezogene Spoiler für die genannten Filme und Serien und Beschreibungen sexuell expliziter und potenziell triggernder Szenen.

Die Amazon-Serie The Boys startet Staffel 3 mit einer intimen ... Explosion

The Boys - S03 Trailer (Deutsch) HD

Ja, okay: Eigentlich ist es unmöglich, nur einen verstörenden "Erotik"-Moment aus The Boys zu benennen. Deswegen haben wir eine Liste mit den furchtbarsten Sexszenen der Amazon-Serie erstellt. An der diesbezüglichen Spitze der Superhelden-Satire steht aber unangefochten der Moment aus Staffel 3, Folge 1, in dem der zugekokste Supe Termite sich auf Insektengröße zusammenschrumpft und anschließend in die Harnröhre seines Liebhabers kriecht.



Der stöhnt begeistert. Allerdings nur, bis Termite niesen muss, sich dadurch versehentlich in seine reguläre Menschengröße zurückverwandelt und somit den Penis seines Partners von innen heraus sprengt. Eine Szene, die man nie wieder vergisst. Leider.

Alle Staffeln von The Boys können bei Amazon Prime Video * im Abo gestreamt werden.

Bones and All beweist, warum "Kannibalen" und "Romantik" nur selten im gleichen Film vorkommen

Bones and All - Trailer (Deutsch) HD

In Bones and All begeben sich die jungen Kannibal:innen Lee (Timothée Chalamet) und Maren (Taylor Russell) auf einen Roadtrip durch die USA. Hier kommen sie sich nicht nur näher, sondern müssen sich auch in regelmäßigen Abständen neue Opfer organisieren. Kannibalismus macht schließlich hungrig. Lee flirtet deswegen mit einem Jahrmarktsmitarbeiter und zieht sich mit ihm in ein Maisfeld zurück, abseits des Trubels.

Das Opfer denkt, ein aufregendes Stelldichein mit einem mysteriösen Fremden zu haben. Stattdessen gibt Lee dem Mann einen Handjob, schneidet ihm während des Höhepunkts die Kehle durch und verspeist ihn anschließend mit der distanziert wirkenden Maren. Du weißt, dass etwas abgefuckt ist, wenn selbst deine Kannibalenfreundin irritiert ist.

Bones and All ist noch nicht zum Streamen verfügbar.

House of the Dragon sprengt mit einer intimen Szene das Internet

House of the Dragon - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Es gab viele verstörende Momente in Staffel 1 von House of the Dragon. Doch keiner scheint das Internet so erschüttert zu haben wie diese eine Szene aus Episode 9 des Game of Thrones-Spinoffs. (Hier könnt ihr unsere Podcast-Folge zu Der Grüne Rat hören.) Alicent Hightower (Olivia Cooke) trifft sich mit ihrem Vertrauten Larys Strong (Matthew Needham), der neue Informationen für die Frau des eben erst verstorbenen Königs hat. Doch dafür erwartet der Mann, der seine gesamte Familie in Brand gesteckt hat, eine Gegenleistung.

Er spricht erst weiter, als Alicent sich ihre Schuhe und schließlich auch ihre Socken auszieht. Larys greift sich dabei schweratmend in die Hose. Ein Moment, der vor allem deswegen so verstörend ist, weil er komplett aus dem Nichts kommt. Dabei legen sowohl sein als auch ihr Verhalten nahe: Das machen die beiden nicht zum ersten Mal. Und an Alicents innerlich totem Blick lässt sich ablesen: Larys ist der Einzige, der hier Spaß hat.

Staffel 1 von House of the Dragon kann bei Sky/WOW * gestreamt werden.

Crimes of the Future: Diese Body-Horror-Variante von Erotik macht keine Lust auf die Zukunft

Crimes of the Future - Trailer (Deutsch) HD

Ein Film ohne Erotikszenen, die uns für immer verstören, ist es kein Film von David Cronenberg. Crimes of the Future hat sich diese Regel ganz besonders zu Herzen genommen und spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Operationen "der neue Sex" sind. Was bedeutet: Wir bekommen Menschen in abstoßend fleischlich aussehenden Maschinen zu Gesicht, die sich ekstatisch atmend gegenseitig die Haut aufschneiden und die Gedärme tätowieren.

Die verstörendste Szene zu finden, fällt in diesem Sci-Fi-Film schwer. Aber wahrscheinlich ist es diese: Saul (Viggo Mortensen), ein gefeierter Künstler, hat einen Reißverschluss am Bauch, um schnelleren Zugang zu seinen unkontrolliert wachsenden Organen zu schaffen. Caprice (Léa Seydoux) kniet sich vor ihren Partner, öffnet den Reißverschluss und beginnt, begeistert daran herumzulecken. Guten Appetit.

Crimes of the Future ist noch nicht zum Streamen verfügbar.

Blond bei Netflix ist ein echter Skandalfilm – und diese Szene macht es nicht besser

Blond - Trailer (Deutsch) HD

Es gab viel Aufregung um Blond, den Netflix-Film über Marilyn Monroe, der weniger auf dem Leben der Hollywood-Ikone, als auf einem fiktionalisierten Buchversion ihres Lebens basiert. Ana de Armas Marilyn wird von ihrem Umfeld am laufenden Band sexualisiert, sexuell missbraucht, ausgebeutet und muss sich dann auch noch mit ihrem toten Fötus unterhalten. Dafür gab es jede Menge Kritik. Im Gedächtnis bleibt hierbei auch eine besonders unangenehme Sexszene zwischen der Schauspielerin und John F. Kennedy.

Der Star wird vom regierenden US-Präsidenten in sein Schlafzimmer gerufen, wo er gerade ein wichtiges Telefonat führt. Er bedeutet ihr, ihn sexuell zu befriedigen, während er weiter telefoniert, gibt ihr dabei aber immer wieder ungeduldig Anweisungen. Schließlich drückt Kennedy ihren Kopf auf seinen Penis. Quälend lange blicken wir Marilyn in die Augen, während sich ihr Gesicht vor uns auf und ab bewegt. Sie imaginiert sich mit weit aufgerissenen Augen eine andere Welt, er bezeichnet sie im Off stöhnend als "dreckige Schlampe". Dann ist er fertig. Endlich.

Blond kann bei Netflix gestreamt werden.

Better Call Saul liefert eine der traurigsten Sexszenen des Jahres ab

Better Call Saul ist ein Serien-Meisterwerk. Auch deshalb, weil der Breaking Bad-Ableger mit ganz kleinen Momenten eine riesengroße Wirkung erzielt. Im Fall der kommenden Szene betrifft das vor allem eine Reaktion: körperliches Unwohlsein von den Zehen bis in die Haarspitzen. Sie stammt aus der finalen sechsten Staffel, Episode 12.

Jimmy (Bob Odenkirk) und Kim (Rhea Seehorn) leben getrennt. Früher war Kim eine gefährlich kluge Anwältin, jetzt hat sie den langweiligsten Job der Welt mit den langweiligsten Kolleginnen im langweiligsten Vorstadtviertel mit dem langweiligsten Lebensabschnittspartner. Ein Leben, das Kim einfach nicht verdient hat. Was allerdings auch wir nicht verdient haben, ist die zugehörige Sexszene. Ein wackelndes Bett, eine wie erstarrt wirkende Kim und auf ihr der rammelnde Freund, der bei jedem Stoß laut "Jupp!" ruft. Was für ein Albtraum.

Alle Staffeln von Better Call Saul können bei Netflix gestreamt werden.

Pleasure zeigt die Abgründe der Erotikbranche – und die Grenzen von Consent

Pleasure - Trailer (Deutsch) HD

Pleasure folgt der jungen Nachwuchsdarstellerin Bella Cherry (Sofia Kappel) dabei, wie sie nach Los Angeles fliegt, um dort ihren Karrieretraum vom Pornostar zu verwirklichen. Bella ist offen für alles, glaubt sie zumindest. Bis sie einwilligt eine Szene zu drehen, in der sie von zwei Männern bei einem Hardcore-Dreh beleidigt, gewürgt und geschlagen wird.

Alles abgesprochen. Eigentlich. Das Verstörendste an der Situation ist nämlich nicht unbedingt der Akt an sich. Das Schlimme ist, wie alle beteiligten Männer reagieren, als Bella heulend zusammenbricht. Sie tun, als wollten sie die junge Frau trösten – und wollen sie schlussendlich nur dazu manipulieren, weiterzudrehen. Da wünscht man sich fast explodierende Penisse zurück.

Pleasure kann bei Amazon Prime Video * im Abo gestreamt werden.

Welche "Erotik"-Szene hat euch 2022 bis in eure Albträume verfolgt?