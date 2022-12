Die besten Filme 2022 nach euren Bewertungen – mit Platz 2 hat garantiert niemand gerechnet

Das Filmjahr 2022 reichte von Blockbustern wie Top Gun 2 und The Batman bis zu Geheimtipps wie Cha Cha Real Smooth. Wir zeigen die Filme, die dieses Jahr bei euch bei Moviepilot am höchsten im Kurs standen.

Parallel zu den Lieblingsfilmen der Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS haben wir uns im Filmjahr 2022 auch die Bewertungen aller Moviepilot-Nutzer:innen angesehen, um herauszufinden, welche Streifen euch am besten gefallen haben.

Was sind die besten Filme 2022? Das sagt ihr ...

Voraussetzung für eine Platzierung in der Community-Liste der besten Filme 2022 waren mindestens 100 Bewertungen sowie ein deutscher Kino-, Streaming-, DVD- oder TV-Start im Jahr 2022. Das Ergebnis eurer Favoriten könnt ihr euch nun hier ansehen. Bei Bewertungs-Gleichstand haben wir auf die Nachkommastellen geschaut. (Stand der Daten: 27.12.2022)

Die besten Filme 2022: Platz 25 bis 14

Platz 13 der besten Filme 2022: Im Westen nichts Neues

Im Westen nichts Neues - Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn Erich Maria Remarques Antikriegs-Roman schon mehrfach verfilmt worden war, konnte Edward Berger seinem Im Westen nichts Neues noch neue Facetten abgewinnen. Indem er sich ganz auf das Kampfgeschehen fokussierte, fühlten wir mit dem jungen Soldaten Paul (Felix Kammerer) zunehmend die Sinnlosigkeit und den Schrecken des Ersten Weltkriegs. Der Film ist zugleich die deutsche Oscar-Hoffnung.

Moviepilot-Durchschnitt: 7.3

Seit 28. Oktober 2022 bei Netflix

Platz 12 der besten Filme 2022: King Richard

King Richard - Trailer (Deutsch) HD

Anfang des Jahres beeindruckte Will Smith (vor der berüchtigten Oscar-Ohrfeige) viele Zuschauende mit seiner prämierten Performance als King Richard, also als Vater von Venus und Serena Williams, der seinen Töchtern als ungewöhnlicher Tennis-Trainer zum Welterfolg verhalf.

Moviepilot-Durchschnitt: 7.3



Kinostart: 24. Februar 2022 - aktuell bei Netflix streamen

Platz 11 der besten Filme 2022: Das Harry Potter-Jubiläum

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - Sky Trailer (English) HD

Während Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse 2022 hinter den Erwartungen vieler zurückblieb, konnte am ersten Tag des neuen Jahres zumindest das nostalgische Geburtstags-Special Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts viele Fans überzeugen. Mit den zurückkehrenden Stars rund um Daniel Radcliffe wurden Harry Potter-Träume wahr und noch dazu lieferte die Reunion in Interviews verblüffende neue Hintergrund-Infos zu den acht Filmen ab.

Platz 10 der besten Filme 2022: The Menu

The Menu - Trailer (Deutsch) HD

Als bitterböse schwarze Komödie fand The Menu das richtige Maß an Humor und Grauen, um sich als echter Kino-Geheimtipp zu entpuppen. Dabei bildete der Feinschmecker-Insel-Ausflug nicht nur seine bis dahin kulinarisch wenig bewanderten Stars weiter, sondern ließ auch uns im Publikum das Wasser im Mund zusammenlaufen, bevor die Stimmung genüsslich kippte.

Moviepilot-Durchschnitt: 7.3

Seit 17. November 2022 im Kino

Platz 9 der besten Filme 2022: Avatar 2

Avatar 2: The Way of the Water - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit Avatar 2: The Way of Water entführte uns James Cameron einmal mehr in ein absolutes Kinoerlebnis in 3D. In der lang erwarteten Fortsetzung schwelgte er in Unterwasserwelten ebenso aus wie im Action-Spektakel, was den Film in der Kombination zu einem der besten Sci-Fi-Filme 2022 machte.

Moviepilot-Durchschnitt: 7.3

Seit 14. Dezember 2022 im Kino & Avatar 1 bei Disney+ streamen *

Platz 8 der besten Filme 2022: The Batman

The Batman - Trailer 3 (Deutsch) HD

Robert Pattinsons erster Auftritt im Fledermaus-Kostüm fiel erzählerisch düster aus, weshalb sein The Batman zu einer überzeugenden Neuinterpretation des DC-Rächers in Gotham City wurde. Sein Serienkiller-Gegenspieler Riddler ließ uns sogar den Joker vergessen und zog uns in einen Abgrund voller Rätsel, der das Adrenalin nur so durch die Adern pochen ließ.

Moviepilot-Durchschnitt: 7.4

Kinostart: 3. März 2022 Aktuell bei WOW zu streamen *

Platz 7 der besten Filme 2022: Dreizehn Leben

Dreizehn Leben - Trailer (Deutsch) HD

Wer glaubte, von der wahren Rettungsaktion einer jungen Fußballmannschaft in einem gefluteten Höhlensystem in Thailand 2018 schon alles gesehen zu haben, wurde in Dreizehn Leben von Ron Howard eines Besseren belehrt. Die packende Geschichte mit Stars wie Viggo Mortensen und Colin Farrell zog als atemloser Thriller in seinen Bann und ließ uns bis zur letzten Minute nicht mehr los.

Moviepilot-Durchschnitt: 7.4

Seit 5. August 2022 bei Amazon Prime zu streamen *

Platz 6 der besten Filme 2022: Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All At Once - Trailer (Deutsch) HD

Everything Everywhere All at Once überzeugte Kritiker:innen und Publikum als "gedankenschmelzendes Meisterwerk" voller Wendungen und abgedrehter Ideen. Der Sci-Fi-Film über eine Multiversums-reisende Waschsalon-Besitzerin wurde überdies von den Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS zum besten Film 2022 gewählt.

Platz 5 der besten Filme 2022: Bones and All

Bones and All - Trailer (Deutsch) HD

Bones and All hat es als Kannibalen-Romanze in sich. Nicht nur, was die ungewöhnliche Liebesgeschichte angeht, sondern auch, wenn wir auf die gruseligste Horror-Figur des Jahres schauen. Luca Guadagnino fängt all das in der verstörenden Schönheit seiner Bilder ein.



Moviepilot-Durchschnitt: 7.5

Kinostart: 24. November 2022

Aktuell im Kino

Platz 4 der besten Filme 2022: Triangle of Sadness

Triangle of Sadness - Trailer (Deutsch) HD

Triangle of Sadness gewann in Cannes 2022 die Goldene Palme als Bester Film. Außerdem konnte die Satire mit ihrer Mischung aus Ekelszenen und Sozial-Kommentar zum gegenwärtigen Schönheitswahn so manche Zuschauenden davon überzeugen, dass die Reise eines Model-Paares auf einer Luxusjacht miterlebt werden musste.

Platz 3 der besten Filme 2022: Der schlimmste Mensch der Welt

Der Schlimmste Mensch der Welt - Trailer (Deutsch) HD

Joachim Triers norwegische Tragikomödie Der schlimmste Mensch der Welt schlug schon Wellen, bevor die Liebesgeschichte in 12 Kapiteln reichlich verspätet in Deutschland ins Kino kam. Das Auf und Ab im Leben der von Renate Reinsve verkörperten Hauptfigur Julie, ließ die Welt einen Moment stillstehen und verschaffte uns so fühlbare Kinomagie.



Platz 2 der besten Filme 2022: Gladbeck - Das Geiseldrama

Gladbeck Das Geiseldrama - Trailer (Deutsch) HD

Der zweite Platz gebührt einer Netflix-Dokumetation, die es für viele von euch in sich hatte: Gladbeck: Das Geiseldrama. Die nur aus Originalaufnahmen zusammengestellte Doku arbeitet die Ereignisse aus dem Jahr 1988 auf, als eine 54-stündige Geiselnahme zwischen zwei Bankräuber und der deutschen/niederländischen Polizei eskaliert.

Moviepilot-Durchschnitt: 7.6

Seit 8. Juni 2022 bei Netflix zu streamen

Platz 1 der besten Filme 2022: Top Gun Maverick

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Was letztes Jahr Dune war, schaffte dieses Jahr Top Gun: Maverick: ein Kinoerlebnis, das selbst Kinomuffel vor die große Leinwand lockte, ganz einfach, weil es genau dort hingehörte. Den atemberaubenden Flugmanövern von Tom Cruise flogen schnell auch die Herzen des Publikums zu und so wird die 36 Jahre nach Top Gun abgelieferte Fortsetzung wohl auch über 2022 hinaus als Action-Spektakel mit unerwarteter Emotionalität im Gedächtnis bleiben.



Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.

Wo stimmen die besten Filme 2022 der Moviepilot-Community mit eurer Top-Liste überein und wo seid ihr anderer Meinung?