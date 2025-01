Heute erstmals im TV: Versauter Film von Skandalregisseur mit provokanten Grenzüberschreitungen

Bei 3sat läuft am Freitagabend die deutsche Free-TV-Premiere eines aktuelleren Films von Paul Verhoeven. Darin rechnet der Regisseur auf seine typisch provokante Art mit der katholischen Kirche ab.

Mit Klassikern wie Starship Troopers und Basic Instinct hat Paul Verhoeven in seiner jahrzehntelangen Regie-Karriere immer wieder Skandale ausgelöst. Letztes Jahr meldete sich der Filmemacher dann mit Benedetta zurück, bei dem der 84-Jährige kein bisschen altersmüde geworden ist.

Der Film über die lesbische Liebesaffäre zweier Nonnen im 17. Jahrhundert ist typischer Verhoeven-Stoff, den der Regisseur gewohnt provokant mit Sex und Gewalt gedreht hat. Am Freitagabend strahlt 3sat Benedetta erstmals im deutschen Free-TV aus.

TV-Tipp: Mit Benedetta knöpft sich Paul Verhoeven die katholische Kirche vor

In der Handlung des Films wird die Nonne Benedetta (Virginie Efira) im Italien des 17. Jahrhunderts von verstörenden Visionen heimgesucht. Neben erotischen Träumen mit Jesus Christus erwacht sie mit blutenden Händen und einer blutigen Stirn. Zur Hilfe eilt ihr eine Mit-Schwester (Daphne Patakia) des Klosters, mit der sie heimlich eine Affäre beginnt.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Benedetta:

Benedetta - Trailer (Deutsch) HD

Für Benedetta hat sich Verhoeven die katholische Kirche vorgenommen, um sie als ausbeuterische Institution vorzuführen, die nur an internen Machtstrukturen interessiert ist. Mit Benedetta hat der Regisseur eine starke Protagonistin an seiner Seite, die ihre unerklärliche Stärke nutzt, um nach und nach an die Spitze der Glaubensgemeinschaft aufzusteigen.



Wie immer bei Verhoeven gibt es dazu eine große Portion Sex und Gewalt, die vor allem durch die bizarren Visionen mit einem Jesus im Hippie-Look entsteht oder durch eine Marienfigur, die mal eben zum Holzdildo umfunktioniert wird.

Wann läuft Benedetta im TV?

3sat strahlt den Film erstmals im deutschen Free-TV am 3. Januar 2025 um 22:25 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Film bei Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flatrate ist Benedetta zurzeit nirgends verfügbar.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2022 auf Moviepilot erschienen.