Heute erstmals im TV: Schonungslose wahre Geschichte, die richtig wehtut und gerade deshalb so wichtig ist

Die heutige TV-Premiere porträtiert eine junge Frau, die mit ihrer folgenschweren Entscheidung komplett alleine gelassen wird. Das berührende Drama ist schonungslos und eindringlich erzählt.

Mit Das Ereignis läuft heute ein richtiger Geheimtipp im TV. Das sieht man auch an unserer Community-Bewertung, bei der bisher nur 61 Nutzer:innen abgestimmt und den Film mit sehenswerte 7,1 von 10 Punkten bewertet haben. Nach der Free-TV-Premiere wird das preisgekrönte Drama, das auf einem autobiografischen Roman der Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux beruht, hoffentlich mehr Bekanntheit erlangen. Verdient hätte es der Film, der ein sehr wichtiges Thema behandelt.

Das Ereignis liefert ein packendes Sozialdrama im TV

Anne (Anamaria Vartolomei) stammt aus einfachen Verhältnissen, doch ihr Studium in den 60er Jahren in Frankreich ermöglicht ihr gute Karriereaussichten. Eine ungewollte Schwangerschaft droht jedoch alles zu verändern. Mit der nahenden Abschlussprüfung wächst ihre Verzweiflung, denn Abtreibungen sind verboten und gesellschaftlich geächtet. Anne steht vor der schwierigen Frage: Wie kann sie ihr Studium retten, wenn sie mit niemandem über ihre Lage sprechen darf?

Das Ereignis: Schonungsloses Portrait, das wieder aktuell geworden ist

Regisseurin Audrey Diwan orientiert sich in Das Ereignis nah an der Literaturvorlage. Schonungslos zeigt sie, durch welche Qualen die Protagonistin und damit auch die Schriftstellerin des Romans gegangen ist. Ein großer Fokus liegt auch auf der Körperlichkeit, die Anamaria Vartolomei eindringlich spielt.

Leichte Kost ist der Film daher nicht, dafür bewegt er sich sehr nach an der Realität, was bei den Kritiken überwiegend positiv aufgenommen wurde. Seltene 99 Prozent positiver Bewertungen erhält Das Ereignis auf Rotten Tomatoes . In seiner Filmkritik auf npr schreibt Justin Chang, dass Diwan das 60er Jahre-Setting aufs Minimum reduziere, wodurch die Aktualität, die das Thema in den letzten Jahren wieder erlangt hat, ebenfalls spürbar ist. "Es ist, als halte sie diese Darstellung der Vergangenheit ebenso gut für ein Fenster in die Zukunft."

Wann läuft das fesselnde Drama Das Ereignis im TV?

Die Romanverfilmung läuft am heutigen Mittwoch, den 05. März 2025 um 20:15 auf arte. Wer Das Ereignis verpasst hat, kann den Film nach der TV-Ausstrahlung kostenlos in der arte-Mediathek sehen. Alternativ gibt es ihn auch bei Amazon Prime mit Kauf- und Leihoptionen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.