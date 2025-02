Oscar-Anwärter jetzt im Kino: Die unglaubliche wahre Geschichte erinnert an einen der besten Filme aller Zeiten

Ab heute läuft ein heiß erwartetes Drama im Kino, das bereits 3 Oscar-Nominierungen erhalten hat. The Walking Dead-Star Colman Domingo spielt dort in einem berüchtigten Gefängnis Theater.

Kunst reißt alle Grenzen ein, zumindest die im Kopf. So scheint es für die Protagonisten von Sing Sing zu gelten, der jetzt im Kino läuft: In der wahren Geschichte des Oscar-Favoriten rehabilitieren sich Häftlinge, indem sie Theater spielen. Unter ihnen befindet sich auch John "Divine G" Whitfield (The Walking Dead-Star Colman Domingo), der zwischen Hoffnung und Verzweiflung hin- und hertreibt. Das Drama basiert auf einer wahren Geschichte und erinnert in Grundzügen an das Meisterwerk Die Verurteilten.

25 Jahre im Gefängnis: Drama mit The Walking Dead-Star erzählt wahre Geschichte

Sing Sing erzählt die Geschichte des sogenannten RTA-Programms (Rehabilitation Through the Arts, dt. Rehabilitierung durch die Künste) des Hochsicherheitsgefängnisses Sing Sing im US-Bundestaat New York. Häftlinge wie Whitfield und Divine Eye (Clarence Maclin) führen innerhalb des Programms Theaterstücke auf und können sich so gesellschaftlich rehabilitieren.

Schaut euch hier den Trailer zu Sing Sing an:

Sing Sing - Trailer (Deutsch) HD

Die Grundlagen der Geschichte erinnern an Die Verurteilten, der laut 3 Millionen Menschen der beste Film aller Zeiten ist. Auch dort blickt ein Häftling einer lebenslangen Haftstrafe entgegen, obgleich er seine Unschuld beteuert. Und auch dort rettet ihn die Freundschaft innerhalb der Mauern vor der Verzweiflung.

Aber anders als die Stephen King-Adaption Die Verurteilten basiert Sing Sing auf einer wahren Geschichte: John Whitfield existiert tatsächlich, und genau wie Clarence Maclin, der im Film sich selbst spielt, nahm er am RTA-Programm in Sing Sing teil. Neben Maclin verkörpern sich im Drama viele ehemalige Häftlinge selbst. Unter ihnen ist auch Jon-Adrian "J.J." Velazquez, der tatsächlich beinahe 24 Jahre lang unschuldig hinter Gittern saß.

Sing Sing ist für 3 Oscars nominiert

Sing Sing, der bereits im Sommer 2024 in einigen US-amerikanischen Kinos anlief, ist bei den Oscars 2025 im Rennen um drei Auszeichnungen: Colman Domingo erhielt eine Nominierung als bester Hauptdarsteller, die Story eine Nominierung für das beste adaptierte Drehbuch, und "Like a Bird" könnte als bester Original-Song ausgezeichnet werden. Ob das klappt, werden wir in der Nacht von Sonntag, den 2. März, auf Montag, den 3. März erfahren.

Sing Sing läuft seit dem 27. Februar 2025 im Kino.