Heute erstmals im TV: Verstörender Psycho-Horror, der von Minute zu Minute immer weniger auszuhalten ist

Mit subtilem Horror legt der heutige TV-Tipp die Schlinge ganz langsam um den Hals der Zuschauenden, bis sie sich immer weiter zuzieht. Die symbolbeladenen Bilder enthüllen ein intensives Grauen.

Aktuell läuft 28 Years Later Later im Kino, ein Horrorfilm, der aus der Feder von Alex Garland stammt. Im Fernsehen läuft heute ein weiteres Horror-Werk von ihm, bei dem Garland außerdem Regie führte. Statt adrenalingeladener Spannungsszenen, besticht Men durch einen leisen Psycho-Horror, der immer verstörender wird.

Men im TV: Die Bedrohung durch Männer

Harper (Jessie Buckley) zieht sich nach dem Tod ihres Mannes in ein abgelegenes Ferienhaus zurück. Doch statt auf dem Land Ruhe und Erholung zu finden, verfolgt sie ihre Vergangenheit weiterhin. Denn Harper wollte sich scheiden lassen, womit ihr Mann mit dem Selbstmord drohte. Ob ihr Mann nun durch einen Unfall vom Balkon stürzte oder freiwillig sprang, bleibt eine Frage, die Harper verfolgt. Schuldgefühle, Trauma und Verfolgungswahn werden zu einer schwer greifenden Bedrohung.

Alex Garland scheint ein Thema mit Männlichkeit zu haben. Auch in 28 Years Later stellt er das kämpferische Männerbild infrage, in Men holt er gleich zu einem Rundumschlag aus, wenn alle Männer des Dorfes beginnen Harper zu terrorisieren.

Men: Jessie Buckley in Höchstform

Men baut sich langsam und nüchtern auf, steigert sich dann aber immer mehr bis zum fulminanten Finale. Heraussticht das intensive Sounddesign, das sich zusammen mit den abgefahrenen Bildern ins Gedächtnis einbrennt. Die symbolbeladenen Szenen sind dabei wenig subtil, wie der Apfel, in den Harper schon zu Beginn beißt und damit auf den Sündenfall Evas hinweist.

Jessie Buckley überzeugt in Men mit ihrem intensiven Spiel und auch Rory Kinnear, der hier gleich mehrere Männer verkörpert, überzeugt mit seinen vielen Gesichtern. Trotz einiger Schwächen, wie in der Figur Harper, die wir nur als Opfer kennenlernen, macht Garland hier, die unterschwellige Bedrohung durch Männer sehr greifbar, deren sich die meisten Frauen in ihrem Alltag allzu bewusst sind.

Wer Fans von sich langsam entfalteten Indie-Horrorfilmen aus dem Studio A24 ist, der sollte heute einschalten, denn Men hat einiges zu bieten und überraschenderweise auch Humor.

Wann läuft der Psycho-Horror Men im TV?

ZDF zeigt die Free-TV-Premiere am heutigen Montag, den 07. Juli 2025 um 23:10 Uhr. Die Wiederholung wird am 09. Juli um 00:15 Uhr ausgestrahlt. Wer den Film verpasst hat, kann ihn außerdem bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

