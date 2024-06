Heute Geheimtipp im TV: Packender Abenteuer-Thriller mit menschenfressenden Löwen, die es wirklich gegeben hat

Die wahre Geschichte des heutigen TV-Tipps behandelt eine der schlimmsten Attacken von Löwen auf Menschen. Der packende Tier-Thriller erzählt mit subtilem Horror von den blutigen Angriffen.

In Disneys Der König der Löwen durften wir 1994 die titelgebenden majestätischen Raubtiere von einer sensiblen Seite kennen und lieben lernen. Doch nur zwei Jahre später stellte ein anderer Film die Raubkatzen in einem ganz anderen Licht dar. Der Geist und die Dunkelheit von Stephen Hopkins erzählt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte zweier menschenfressender Löwen, die heute im TV läuft.



Darum geht es in dem packenden Thriller Der Geist und die Dunkelheit

Kenia, zur Zeit des Kolonialismus. Der Ingenieur John Henry Patterson (Val Kilmer) wird von der britischen Regierung beauftragt, eine Brücke für die Uganda-Bahn zu bauen. Doch schon bald nach seiner Ankunft werden die Bauarbeiten durch eine Serie grausamer Löwenangriffe gestört, die einen Arbeiter nach dem anderen das Leben kosten.

Um das Projekt zu retten und die Arbeiter zu schützen, wird der erfahrene Großwildjäger Charles Remington (Michael Douglas) hinzugezogen. Patterson und Remington arbeiten zusammen, um die unheimlichen Raubkatzen zu jagen, die beinahe übernatürliche Fähigkeiten zu haben scheinen: Immerhin schaffen es die beiden Löwen, die von den Einheimischen Geist und Dunkelheit genannt werden, immer wieder, den Fallen der Menschen zu entkommen.

Constantin Der Geist und die Dunkelheit

Der Geist und die Dunkelheit basiert auf einer wahren Geschichte

Der Thriller basiert auf den tatsächlichen Ereignissen rund um die Löwen von Tsavo, die 1898 im heutigen Kenia zahlreiche Arbeiter einer Eisenbahnbrücke töteten. Patterson selbst gab eine Opferzahl von 135 an. Nachdem die beiden Löwen getötet und wissenschaftlich untersucht wurden, vermutete man, dass sie nicht mehr als 35 Menschen hätten fressen können. Die präparierten und ungewöhnlich großen Tsavo-Löwen sind im Field Museum of Natural History in Chicago ausgestellt (via Collider ).

Die im Film zu sehenden Löwenszenen sind bis auf zwei Szenen mit echten Raubkatzen gedreht worden (via Fiction Machine ). Die Tiere Bongo und Caesar sind Film-Profis und spielten ebenfalls in George - Der aus dem Dschungel kam mit. Die Kritiken zu Der Geist und die Dunkelheit fielen gemischt aus. Bei Rotten Tomatoes überzeugte der Film zwar nur die Hälfte der Kritiker:innen, aber dafür 75 Prozent des Publikums.

Der Tier-Thriller spielt mit den Urängsten der Menschen und setzt auf subtilen, psychologischen Horror, der sich in den Weiten der afrikanischen Landschaft versteckt und aus dem Hinterhalt angreift.

Der Geist und die Dunkelheit auf Amazon Prime Video kaufen oder leihen

Wann läuft der Geist und die Dunkelheit im TV?

Der tierische Thriller läuft am heutigen Freitag, den 7. Juni 2024 um 22:45 Uhr auf 3Sat. Eine Wiederholung zeigt der Sender leider nicht, doch unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Der Geist und die Dunkelheit jederzeit auf Amazon Prime Video streamen.

