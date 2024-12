Heute im TV: 164-minütiges Kriegsepos mit Star-Besetzung, das damals heftig kritisiert wurde

Wer Schlachten-Szenen und Kriegsfilmen in epischer Breite etwas abgewinnen kann, sollte heute Abend dringend den TV anwerfen. Auch wenn der Film kontrovers ist.

Die patriotischsten Filme kommen manchmal von überraschenden Regisseuren. So geschehen bei Der Patriot, der seinem Namen alle Ehre macht und vom deutschen Katastrophen-Filmemacher Roland Emmerich stammt. Ihr könnt euch den Film mit Mel Gibson und Heath Ledger heute im TV ansehen.

Das passiert in Der Patriot mit Mel Gibson, unserem heutigen TV-Tipp

Benjamin Martin (Mel Gibson) lebt mit seinen sieben Kindern auf einer Farm in South Carolina, während der Unabhängigkeitskrieg gegen das britische Empire tobt. Da er selbst bereits mehrfach im Krieg war, will er sich aus diesem eigentlich raushalten. Aber sein ältester Sohn Gabriel (Heath Ledger) zieht in den Kampf und kehrt nach einiger Zeit verletzt zurück.

Ihm folgen dicht auf den Fersen die Schergen des britischen Imperiums. Der Colonel William Tavington (Jason Isaacs) lässt die komplette Farm durchsuchen, einen anderen Sohn erschießen und letztlich alles abfackeln. Allerhöchste Zeit für den Vater, mit seinem Sohn eine Miliz zu gründen, Rache zu schwören und gegen die britischen Bösewichte in die Schlacht zu ziehen.

Warum wurde Der Patriot beziehungsweise Regisseur Roland Emmerich seinerzeit so kritisiert?

Mit der historischen Genauigkeit ist es nicht sonderlich weit her, wenn es um Der Patriot geht. Die Geschichte ist komplett fiktiv und erzählt eine sehr einseitige Perspektive auf das reale Geschehen, an dem sich der Film allerhöchstens lose orientiert. An überbordendem, unkritischem Hurra-USA-Patriotismus mangelt es jedenfalls nicht.

Gleichzeitig wurde Roland Emmerich im Hinblick auf Der Patriot vorgeworfen, die Briten und ihre Truppen zu dämonisieren. Von einer ausgewogenen Darstellung kann hier also keine Rede sein, stattdessen gibt es jede Menge Pathos und ein bedingungsloses Abfeiern des US-amerikanischen Gründungsmythos mit viel Tamtam.

Wenn ihr euch stattdessen ein paar epische Schlachten und Kriegs-Szenen mit komplett anderer Ausrichtung zu Gemüte führen wollt, könnte der neue Herr der Ringe-Film etwas für euch sein. Der ist gerade im Kino gestartet und hier gibt es alle Infos zu Die Schlacht der Rohirrim.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Der Patriot mit Mel Gibson?

Wer sich das Schlachten-Epos anschauen will, kann das am heutigen Freitag, den 20. Dezember ab 22:25 Uhr bei 3Sat tun. Der Film dauert dort dann bis um 01:10 Uhr. Eine Wiederholung kommt für's Erste nicht.

Aber Der Patriot steht auch bei Netflix im Rahmen der dortigen Streaming-Flatrate zur Verfügung. Ansonsten gibt es ihn auch noch bei Maxdome, Magenta TV, Apple TV oder Amazon.

