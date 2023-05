Heute im TV: 20 Jahre (!) altes Marvel-Meisterwerk, dessen größter Kritikpunkt den Film noch besser macht

Heute kommt ein Marvel-Blockbuster im Fernsehen, der seit Erscheinen sträflich unterschätzt wird. Ihr habt Gelegenheit, ihm eine zweite Chance zu geben.

Hulk wartet bis heute auf einen richtig erfolgreichen Solo-Film, aber 2003 erschien sein bester Einsatz: Hulk von Oscarpreisträger Ang Lee. Heute könnt ihr das unterschätzte Marvel-Meisterwerk im Fernsehen nachholen. Warum es sich lohnt, lest ihr hier.

Hulk kommt heute, 20:15 Uhr bei Nitro im TV. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon * und anderen Anbietern kaufen und leihen.

In Hulk wird ein Vater-Sohn-Konflikt mit Superkräften ausgetragen

Vor Ed Norton und Mark Ruffalo gab der Australier Eric Bana den ersten Kino-Hulk bzw. den Wissenschaftler Bruce Banner. Tief vergraben in seiner Vergangenheit steckt ein schweres Familientrauma rund um seinen Vater und den Tod seiner Mutter. Als ein Experiment mit Gammastrahlen schiefläuft, wird Bruce mehr und mehr mit diesen dunklen Erinnerungen konfrontiert. Zum einen, weil sich in ihm eine ungeahnte Wut Bahn bricht und er sich in ein grünes Monster verwandelt. Zum anderen, weil sein verschollener Vater (Nick Nolte) wieder in seinem Leben auftaucht – mit niederträchtigen Hintergedanken.

Universal Hulk

Daraus entwickeln Regisseur Ang Lee (Tiger & Dragon) und die Drehbuchautoren James Schamus, Michael France und John Turman ein mitreißendes Vater-Sohn-Drama im Gewand eines Superhelden-Blockbusters. Der computergenerierte Hulk war schon zum Kinostart eine viel kritisierte Schwäche des Films. Da Lee jedoch auf eine stilisierte Comic-Ästhetik setzt, inklusive Panel-Optik in einigen Szenen, stört das nicht, im Gegenteil. Ein fotorealistisches Ungetüm würde sich weit weniger gut in die Ausrichtung des Films einfügen.

Hulk geriert sich nicht als bodenständiger Superhelden-Blockbuster, sondern vielmehr als Tiefenanalyse, die das Trauma ihres Helden mit starken visuellen Symbolen an die Oberfläche lockt: Einem leuchtend grünen, regelrecht fantastischen Ungetüm, bizarren Monster-Pudeln und die Splitter-artigen Erinnerungen, die sich ins Fleisch der Erinnerung hineingebohrt haben.

Der Marvel-Film genießt heute einen besseren Ruf

Der Superhelden-Film erschien 2003, erhielt eher gemischte Kritiken und spielte nicht genug Geld ein, um Universal sofort von einem Sequel zu überzeugen. Stattdessen erschien fünf Jahre später der Reboot-Versuch Der unglaubliche Hulk, der aber noch weniger überzeugte. Seitdem warten wir auf ein Solo-Abenteuer des grünen Schreckens.

Ang Lees Hulk genießt mittlerweile gerade unter Kritiker:innen höheres Ansehen. Mit Blick auf die spätere Dominanz des Marvel Cinematic Universe wird der Film vielerorts für seinen originellen Superhelden-Ansatz gelobt, der sparsame Action und vereinzelten Humor mit einer nuancierten Auseinandersetzung mit der Frage aufwiegt, was die Superheldenpsyche eigentlich ausmacht.

