Heute im TV: Kein Marvel-Film ist so unterschätzt wie dieser

Heute kommt ein sträflich unterschätzter Marvel-Blockbuster im Fernsehen, der viel mehr Liebe verdient – besonders von MCU-Fans.

Als er 2003 ins Kino kam, wurde er teils verlacht. Wie sollte man einen Film ernst nehmen, in dem der Held mit mutierten Pudeln kämpft? Und dann diese lila Shorts und der knallgrüne Teint! Hulk von Ang Lee (Life of Pi) stellte nicht den erhofften Start einer Superheldenreihe dar. Vielmehr verschwand er schnell ins Schattendasein der Geheimtipps und unterschätzten Perlen.

Heute Abend habt ihr bei RTL 2 Gelegenheit, einen Superheldenfilm neu zu entdecken, der fast 20 Jahre später aktueller wirkt als viele neue Blockbuster.

Hulk kommt heute 20:15 Uhr bei RTL 2. Wer den Film nachholen will, kann ihn bei Amazon * streamen.

Wie der Hulk zu den mutierten Pudeln kommt

Eric Bana befindet sich in der Trias australischer Marvel-Schauspieler leider nicht ganz auf dem Level von Hugh Jackman und Chris Hemsworth. In Hulk spielt er den Wissenschaftler Bruce Banner. Bei einem Experiment wird der unscheinbare Mann Gammastrahlen ausgesetzt und der Rest der Geschichte ist bekannt – denkt man.



Denn obwohl das Drehbuch den Grundzügen der Hulk-Geschichte folgt, erzählt der Film so viel mehr. Denn während Bruce sich mit seinen neuen unkontrollierbaren Hulk-Kräften arrangieren muss, treibt sein totgeglaubter Vater (Nick Nolte) sein Unwesen. Der Superhelden-Blockbuster verwandelt sich in ein Vater-Sohn-Drama, ohne von Action und Tempo abzulassen.



Universal Hulk

Dieser Vater übrigens experimentiert mit Gammastrahlen und Pudeln. Und wer beim Kampf von Hulk gegen eine Meute Monster-Pudel abfällig den Kopf schüttelt, hat Kino weder verstanden noch verdient.



Warum der Marvel-Film seiner Zeit voraus war – und mächtig unterschätzt wird

Wie dem auch sei, die Pudel sind nicht der (Haupt-)Grund, warum Hulk heute eine Neubewertung verdient. Im Mittelpunkt steht ein Thema, das mittlerweile so gut wie alle Superheld:innen beschäftigt: die Traumabewältigung (oder wie Jamie Lee Curtis sagen würde: Troamaaa!). Das halbe MCU ist gerade in Therapie wegen des Blips, Wanda richtet nach dem Verlust ihres Geliebten eine Spur der Verwüstung an, und Shuri stürzt ihr Volk in Black Panther 2 in einen Krieg, weil sie den Tod ihrer Liebsten nicht überwinden kann.

Bruce Banner wird seit seiner Kindheit von einem ähnlichen Ereignis verfolgt, das Ang Lee wie die Splitter eines zerbrochenen Bildes ins Bewusstsein dieses Films bohrt. Es ist da und überall und trotzdem brauchen Bruce und wir eine ganze Weile, um es in seiner grausamen Gänze zu sehen. Wenn die grüne Wut aus Banner endlich hervorbricht, inszeniert Lee das gleichermaßen als Befreiung und Fluch. All der Schmerz, der von Bruces unterdrückten Erinnerungen gefüttert wird, bricht frei – aber damit ähnelt er seinem Vater, der diesen Schmerz verantwortet.

Es ist eine faszinierende Auseinandersetzung mit der Superhelden-Psyche, die damals kein anderer Film des Genres in dieser Form bot. Selbst heute sucht man vergebens nach Marvel- oder DC-Filmen, welche die Gratwanderung zwischen Comic-Spektakel (Pudel! Panzer!) und Helden-Therapie meistern. Ganz zu schweigen von der experimentierfreudigen Action-Inszenierung, die mit Split-Screens den Panel-Look nachahmt.

Wir alle tun gut daran, diesem Hulk noch eine Chance zu geben.

