Bei Amazon: 3,5 Stunden Fantasy-Marathon, der zwei verschiedene Versionen einer unsterblichen Legende zeigt

Den beiden Fantasy-Action-Filmen, die bei Amazon streamen, liegt die gleiche Geschichte zugrunde. Während der erste mit Humor und blutigen Schlachten unterhält, zeigt der Zweite deutliche Schwächen.

Einer der berühmtesten griechischen Mythen wurde nicht nur von Disney umgesetzt, sondern bekam 2014 gleich zwei Neuverfilmungen. Die Rede ist von Hercules mit Dwayne Johnson und The Legend of Hercules mit Twilight-Star Kellan Lutz. Wie sich die beiden Filme unterscheiden, könnt ihr bei Amazon im Stream sehen.

Fantasy-Kracher Hercules: Humor und bildgewaltige Action

Hercules' Neffe Lolaus (Reece Ritchie) bringt die Geschichte über den legendären Halbgott und seine bestandenen zwölf Prüfungen unters Volk. Dabei führt Hercules in Wahrheit einen Söldner:innen-Trupp an, der für Gold seine Dienste anbietet. Als die Tochter des Königs von Thrakien die Krieger:innen anheuert, um das Volk vom skrupellosen Kriegsherrn Rhesus (Tobias Santelmann) zu schützen, werden Hercules' Legenden auf die Probe gestellt.

Dwayne Johnson kennt seine Fans und weiß, was sie erwarten. Auch als Halbgott überzeugt er mit viel Humor und lässt seine Muskeln in knallharten Schlachten spielen. In der Neuverfilmung wird nämlich Action satt geboten. Hinzu kommen tolle Bildeffekte und eine Handlung, die mit unerwarteten Twists überzeugen kann. So schafft es Regisseur Brett Ratner, der antiken Legende frischen Wind einzuhauchen, ohne den schmalen Grat zum Klamauk zu überschreiten.

The Legend of Hercules bei Prime: Liebe statt Action

Etwas romantischer geht es bei The Legend of Hercules weiter. Prinz Hercules ist unsterblich in die kretische Prinzessin Hebe (Gaia Weiss) verliebt. Allerdings wird diese Liebe auf die Probe gestellt, als sein Stiefvater ihn verrät und ins Exil nach Ägypten schickt. Der starke Mann weiß nicht, dass sein Vater der mächtige Zeus ist, und auch nicht, dass es seine Bestimmung ist, die tyrannische Herrschaft des Königs zu beenden. Doch die Liebe treibt ihn an, die ungeahnte Prophezeiung zu erfüllen.

The Legend of Hercules bietet zwar einige spannende Kampf-Szenen, aber es reiche nicht aus, um als Action-Film zu unterhalten. Für ein Drama sei der Film aber auch nicht tiefgründig genug, heißt es auf Rotten Tomatoes , wo der Filme gerade einmal 5 Prozent der Kritiker:innen überzeugen konnte. Das Publikum ist mit 33 Prozent gnädiger und nähert sich dem Score unserer Community an, die 3,9 von 10 Punkten vergibt. Auch an den Kinokassen floppte die Adaption und konnte laut The Numbers nicht einmal die Produktionskosten von 70 Millionen US-Dollar wieder einspielen.

Hercules * bei Amazon mit dem MGM+-Abo streamen

* bei Amazon mit dem MGM+-Abo streamen The Legend of Hercules * bei Prime im Abo streamen

Eine weitere griechische Legende wird gerade von dem Meisterregisseur Christopher Nolan gedreht. In dem Mammut-Projekt erzählt er die epische Geschichte der Irrfahrt des Odysseus.

Stream oder TV: Wann laufen Hercules und The Legend of Hercules?

Am 15. April 2025, zeigte Nitro den griechischen Mythos im Doppelpack. Den Beginn machte Hercules um 20:15 Uhr. Im Anschluss lief The Legend of Hercules um 21:55 Uhr.

Die Wiederholungen werden auf Nitro am nächsten Tag ebenfalls zusammen ausgestrahlt. Dwayne Johnson seht ihr nochmal als Halbgott am 16. April um 22:15 Uhr und Kellan Lutz übernimmt am 17. April um 00:05 Uhr. Wer die Filme im TV verpasst hat, kann sie bei Amazon Prime streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.