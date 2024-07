Heute im TV: 3,5 Stunden Western-Marathon mit Mega-Stars wie Colin Farrell und Matt Damon

Heute Abend erwarten euch gleich zwei spannende Western im TV. Der erste zeigt einen ehrlichen Einblick in den Widerstand der Ureinwohner, der zweite folgt den gesetzlosen Cowboys.

Zwei Western werden heute im TV gezeigt, die von zwei realen Western-Helden handeln. Geronimo – Das Blut der Apachen berichtet vom Aufstand der indigenen Bevölkerung gegen die amerikanische Regierung unter der Führung des berühmten Medizinmannes Geronimo. Im Anschluss könnt ihr euch auf den Western American Outlaws mit Colin Farrell freuen, der von der Westernlegende Jesse James handelt.



Geronimo – Das Blut der Apachen und American Outlaws im TV: Zwei Westernhelden auf unterschiedlichen Seiten

In Geronimo – Das Blut der Apachen könnt ihr euch auf die Hollywood-Stars Matt Damon, Gene Hackman und Robert Duvall freuen. In dem spannenden Western wird ein Teil der indigenen Bevölkerung in ein Reservat umgesiedelt. Doch viele tun sich mit dem neuen, erzwungenen Leben schwer, allen voran Geronimo (Wes Studi).

Er versammelt Gleichgesinnte, um endlich zurückzuschlagen und Rechte einzufordern. Doch bei dem aussichtslosen Widerstandskampf haben sie es nicht nur mit der US-Armee zu tun, auch Kopfgeldjäger und verfeindete Indianer-Stämmen trachten den Apachen nach dem Leben.

Columbia Geronimo - Das Blut der Apachen

American Outlaws dagegen handelt von dem berüchtigten Bankräuber Jesse James (Colin Farrell). Hier wird der Robin Hood des Wilden Westens porträtiert, der nach dem Bürgerkrieg zusammen mit seinen Freunden auf ihre Farm in Missouri zurückkehrt. Jesse will das kriminelle Leben hinter sich lassen, doch der Eisenbahn-Boss Rains (Harris Yulin) versucht, den Farmern ihr Land wegzunehmen. American Outlaws ist mit Kathy Bates und Ex-Bond Darsteller Timothy Dalton auch in den Nebenrollen hochkarätig besetzt.

Das ehrlichste Porträt über Widerstandskämpfer Geronimo läuft heute im TV

Regisseur Walter Hill zeigt laut einem Artikel der Los Angeles Times mit seinem Film Geronimo den Mann hinter der Legende. Hill selbst habe den Film als Mainstream-Entertainment bezeichnet, der nicht in jedem Detail historisch korrekt sei. Und doch berichten die im Western involvierten Ureinwohner, dass Hill versucht habe, den furchtlosen Kämpfer möglichst ehrlich zu porträtieren. Geronimo-Darsteller Wes Studi sagte über seine Figur:

Wir stellen ihn nicht auf ein Podest und sagen, er hat nie etwas Falsches getan. Er war brutal, er hat Frauen und Kinder getötet. Aber er hat auf das reagiert, was seinen Leuten durch die U.S. Regierung angetan wurde. Er war ein sturer Mann, der versuchte eine Lebensweise zu bewahren.

Auch wenn der Film historisch nicht korrekt sei, werde das Publikum mehr Verständnis für die Situation der Ureinwohner bekommen. Laut Hill gibt es in seinem Western keine klassischen Helden und Bösewichte. Die europäische Migration habe zu einem kulturellen Genozid geführt und hunderte Unschuldiger das Leben gekostet.

Wann laufen die beiden Western Geronimo – Das Blut der Apachen und American Outlaws im TV?

ZDFneo zeigt Geronimo – Das Blut der Apachen am heutigen Donnerstag, den 25. Juli um 21:35 Uhr. Direkt im Anschluss folgt American Outlaws um 23:25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider von keinem der beiden Filme. Doch wer sie im TV verpasst hat, kann zumindest Geronimo bei Prime Video streamen. American Outlaws wird aktuell bei keinem hierzulande verfügbaren Streaming-Dienst angeboten.

