Heute im TV: 4 Stunden Fantasy-Marathon mit einer der beliebtesten Geschichten aller Zeiten, die Kinder bis heute verstört

Heute Abend laufen vier Stunden eines Fantasy-Meisterwerks im TV. Sie gehören zu einem der besten, aber auch traurigsten Epen des Genres.

Nur wenige hätten gedacht, dass Fantasy aus Deutschland Zuschauer:innen 40 Jahre lang begeistern kann. Und doch hat Die unendliche Geschichte es geschafft. Die legendäre Umsetzung von Michael Endes meisterhaftem Buch ist heute Abend samt Sequel Die unendliche Geschichte II - Auf der Suche nach Phantásien im TV zu sehen.

Im TV: Fantasy-Meisterwerk begeistert und verstört ganze Generationen

Die unendliche Geschichte dreht sich um den jungen Bastian Balthasar Bux (Barret Oliver), der durch ein geheimnisvolles Buch Zugang zur Märchenwelt Phantásien findet. Dort muss er der kindlichen Kaiserin (Tami Stronach) und dem Krieger Atreju (Noah Hathaway) dabei helfen, das Land vor dem mysteriösen Nichts zu beschützen. Denn Phantásien steht kurz vor dem Untergang.

Constantin Film Atreju (Noah Hathaway) und Glücksdrache Fuchur

Regisseur Wolfgang Petersen (Das Boot), Produzent Bernd Eichinger (Der Untergang) und Effekte-Meister Brian Johnson (Das Imperium schlägt zurück) haben mit dem ersten Film der Reihe ein Meisterwerk geschaffen. Ganze Generationen haben sich in die Schönheit des Films verliebt und wurden durch das traurige Schicksal beliebter Figuren zu Tränen gerührt.

Wann läuft Die unendliche Geschichte im TV?

Die unendliche Geschichte läuft am 22. August 2023 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Die unendliche Geschichte II folgt um 22:30 Uhr. Wer da keine Zeit hat, kann die beiden Filme um 0:15 Uhr und 02:15 Uhr nachholen.

