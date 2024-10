Heute im TV: 4 Stunden Sci-Fi-Marathon mit Mega-Stars wie Christian Bale und Scarlett Johansson

Gleich zwei dystopische Sci-Fi-Thriller erwarten euch heute im Fernsehen, die mit jeder Menge Action, einer guten Story und einem hochkarätigen Cast zu überzeugen wissen.

Als traumatisiertes Mädchen in der Pferdeflüsterer ist Scarlett Johansson im Alter von 14 Jahren einem größeren Publikum bekannt geworden. Nach weiteren Dramen und Indie-Produktionen zeigte sie 2005 ihre Action-Qualitäten im Sci-Fi-Blockbuster Die Insel. Heute ist sie als Black Widow nicht mehr aus dem Action-Genre wegzudenken.

Und noch ein weiteres vielschichtiges Talent aus Hollywood zeigt sich in wenigen Stunden im Fernsehen: Oscar-Preisträger Christian Bale, der sein Kampftalent im Sci-Fi-Thriller Equilibrium beweist. Hier hat ein faschistisches System die Gefühle seiner Bürger:innen für illegal erklärt. Die unheimlichen Zukunftsvisionen von Die Insel und Equilibrium laufen heute Abend im TV.

Die Insel im TV: Dystopischer Sci-Fi-Blockbuster mit Scarlett Johansson und Ewan McGregor

Nachdem die Erde komplett zerstört wurden, leben die Überlebenden einer Pandemie in einer Untergrundanlage nach strengen Regeln. Auch der Alltag von Jordan Two-Delta (Johansson) und Lincoln Six-Echo (Ewan McGregor) wird von Routinen bestimmt. Große Hoffnung bietet die große Lotterie, mit der man ein Ticket für die paradiesische Insel gewinnen kann. Doch Jordan und Lincoln bekommen Zweifel an dem großen Preis und stellen ihre gesamte Existenz infrage.

Transformers-Regisseur Michael Bay versteht es, in Die Insel auch die ruhigen Töne zu treffen, wenn die strahlend weiße Fassade des Untergrundlebens gezeigt wird. Und auch wenn irgendwann Action-Szenen mit Explosionen und Verfolgungsjagden für spektakuläre Spannung sorgen, bleiben die Hauptdarsteller:innen immer im Blick. Sie verleihen der Handlung Tiefe. Insbesondere, wenn der wahre Grund für die Existenz ihrer Figuren enthüllt wird.

Christian Bale entdeckt seine Gefühle in Equilibrium

Eine weitere Dystopie erleben wir in Equilibrium, wo alle Formen der Kunst verboten sind und die Gefühle der Bürger:innen durch ein Serum unterdrückt werden. Wer sich dagegen wehrt, wird mit aller Brutalität von den sogenannten Klerikern getötet. Auch John Preston (Bale) gehört zu den Unterdrückern, doch wird er selbst schon bald in Versuchung geführt und beginnt, wieder etwas zu fühlen. Jetzt muss er sich fragen, auf wessen Seite er eigentlich stehen will.

Die Dreharbeiten zu Equilibrium fanden hauptsächlich in Berlin statt. Mit der Verbrennung von Kunst, den langen Uniform-Mänteln und der weiß-roten Flagge mit schwarzem Kreuz stellt Regisseur Kurt Wimmer einen klaren Bezug zum Dritten Reich her.

Stilistisch bedient sich Equilibrium stark an The Matrix, was man unter anderem an der Kampftechnik Gun-Kata sieht, über die sich viele Action-Fans freuen werden. Den Film schultert letztendlich aber Christian Bale, der in seinem brillanten Spiel nach und nach den Zugang zu seinen Gefühlen zurückerlangt und uns dabei teilhaben lässt. Nächstes Jahr werden wir Bale als absolut klassische Horror-Figur sehen, in der er kaum wiederzuerkennen ist.

Wann laufen Die Insel und Equilibrium im TV?

Der Sci-Fi-Marathon startet auf RTL 2 am heutigen Freitag, den 25. Oktober, um 22:30 Uhr mit Die Insel. Direkt im Anschluss läuft Equilibrium um 01:25 Uhr.

Die Insel * mit Scarlett Johansson bei Amazon Prime Video streamen Equilibrium * mit dem Galactic Stream-Abo bei Amazon streamen

Die Insel wird in der Nacht auf den 26. Oktober um 03:05 Uhr wiederholt und Equilibrium am 27. Oktober um 03:45 Uhr. Wem das zu spät ist, der kann sich die Filme auch bei Amazon Prime Video streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.