Heute im TV: 4 Stunden Superhelden-Marathon als perfekte Vorbereitung für den größten Marvel-Film des Jahres

Wenn ihr demnächst Deadpool & Wolverine im Kino sehen wollt, solltet ihr heute Abend den TV anwerfen. Dort laufen die beiden perfekten Vorbereitungsfilme.

Es dauert nicht mehr lange, dann kommt einer der größten und am längsten erwarteten Marvel-Filme überhaupt ins Kino. Die Rede ist natürlich von Deadpool & Wolverine. Wer sich standesgemäß auf das Leinwandabenteuer vorbereiten will, sollte heute Abend Deadpool 2 und Logan - The Wolverine im TV anschauen.

Heute im TV: Was ist die Story von Deadpool 2?

Eigentlich hatte es sich der frischgebackene Superheld Deadpool (Ryan Reynolds) gerade erst so richtig in seiner neuen Rolle als (Anti-)Held gemütlich gemacht. Dann passiert natürlich wieder etwas – dieses Mal in Form des Oberfieslings Cable. Der ist extra durch die Zeit gereist, um Deadpool das Leben schwer zu machen, aber der Merc with a Mouth gründet kurzerhand seine schlagkräftige X-Force-Truppe.



Darum geht's in Logan - The Wolverine, dem 2. Superhelden-Blockbuster heute im TV

In der düsteren Zukunft von Logan - The Wolverine leben kaum noch Mutanten und die wenigen, die übrig sind, haben es nicht leicht. Menschen wollen an ihre DNA, um eine Superwaffe zu entwickeln und Wolverine und Charles Xavier geht es auch nicht gut. Die Selbstheilungskräfte von Logan lassen nach, Professor X hat Alzheimer und obendrein muss sich Wolverine auch noch um ein junges Mädchen kümmern, das ihm ähnelt.



Logan - Trailer (Deutsch) HD

Wer Deadpool & Wolverine gucken will, kann sich hier perfekt vorbereiten

Logan pfeift auf sämtliche Genre-Konventionen und das restliche bunte Marvel-Kinouniversum. Was wir hier bekommen, ist ein dreckiger, düsterer und höchst melancholischer Abgesang auf die X-Men, Superhelden an sich und natürlich vor allem eine Abrechnung mit der Figur Wolverine. Ganz klar einer der – wenn nicht der beste Marvel-Fim überhaupt.

Deadpool 2 bildet dazu einen deutlich schwächeren Kontrast und nimmt überhaupt nichts ernst. Trotz des eigenwilligen Humors und der gewöhnungsbedürftigen Sprüche kann das Ganze trotzdem gut unterhalten. Fans schalten sowieso bedenkenlos ein und freuen sich auf Teil 3 in Form von Deadpool & Wolverine, der bald ins Kino kommt.

Apropos Marvel: Eine ganz besondere Nachricht dürfte Avengers-Fans gerade so richtig frohlocken lassen. Das Avengers-Duo kehrt überraschend für die zwei wichtigsten Marvel-Filme der nächsten Jahre zurück.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Deadpool 2 und Logan - The Wolverine?

Der Superhelden-Marathon läuft am heutigen Sonntag, den 21. Juli 2024 ab 20:15 Uhr bei ProSieben. Den Anfang macht Deadpool 2, danach kommt ab 22:40 Uhr Logan - The Wolverine. Bei Deadpool 2 handelt es sich laut Schnittberichte allerdings um die um 3:06 Minuten gekürzte FSK 12-Fassung.

Ihr findet die beiden Streifen auch im Online-Stream. Sowohl Deadpool 2 als auch Logan können bei Disney+ im Abo gestreamt werden, ansonsten stehen sie bei Amazon und Co. zum Leihen oder Kaufen zur Verfügung.

