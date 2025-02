Heute im TV: 5,5 Stunden langer Thriller-Marathon mit Bruce Willis und Brad Pitt, der bis zur letzten Sekunde unterhält

Spannung, Action und jede Menge Hollywood-Stars: Das erwartet euch heute Abend im TV bei einem Thriller-Dreierpack, der euch direkt zurück in die 90er-Jahre katapultiert.

Das Thriller-Kino der 1990er hatte zweifellos seinen ganz eigenen Charme, dem man sich auch heute nur schwer entziehen kann. Den Beweis dafür liefert ZDFneo heute Abend im TV, wo gleich drei Genre-Klassiker am Stück laufen. Wer sich auf diesen Film-Marathon einlässt, bekommt 5,5 unterhaltsame Stunden geboten, in denen sich absolute Top-Stars die Klinke in die Hand geben. Um diese drei Thriller handelt es sich:

Thriller-Marathon im TV: Brad Pitt und Harrison Ford in Vertrauter Feind

Vertrauter Feind aus dem Jahr 1997 war der letzte Film von Regisseur Alan J. Pakula (Die Unbestechlichen) und machte im Nachhinein vor allem durch seine konfliktreichen Dreharbeiten Schlagzeilen. Hauptdarsteller Brad Pitt bezeichnete den Thriller deshalb als „schlimmsten Film, den ich je gemacht habe".

Sicherlich ist Vertrauter Feind weit von einem perfekten Film entfernt. Und dennoch fesselt die Geschichte um einen jungen IRA-Terroristen (Pitt), der unter falscher Identität in den USA bei einem erfahrenen Polizisten (Harrison Ford) unterkommt, und sich bald darauf mit diesem anfreundet.

Verhandlungssache mit Samuel L. Jackson ist das Highlight des Thriller-Marathons

Wohl einer der unterschätztesten Thriller der 90er-Jahre ist Verhandlungssache. Darin wird der Polizist Danny Roman (Samuel L. Jackson), einer der besten Verhandlungsführer bei Geiselnahmen, Opfer einer Verschwörung und fälschlich des Mordes bezichtigt. Um seine Unschuld zu beweisen, nimmt er in einem Polizeigebäude mehrere Geiseln und verlangt nach dem cleveren Verhandlungsexperten Chris Sabian (Kevin Spacey). Kann Roman seinen Kollegen von der Wahrheit überzeugen?

Jackson und Spacey brillieren in diesem Psycho-Duell, das mit jeder Minute an Spannung dazugewinnt und von Regisseur F. Gary Gray (Gesetz der Rache) vortrefflich inszeniert wurde. Verhandlungssache ist von vorne bis hinten grandiose Unterhaltung und stellt den Glanzpunkt des heutigen Thriller-Marathons dar.

Bruce Willis geht auf Serienkiller-Jagd in Tödliche Nähe

Den Abschluss des Thriller-Dreierpacks bildet Rowdy Herringtons Tödliche Nähe von 1993. Dieser zeichnet sich zwar nicht unbedingt durch erzählerische Finesse aus, macht aber dank seines leichten Trash-Faktors trotzdem Spaß. Zudem trieft dem Film das Jahrzehnt seiner Entstehung aus jeder Pore, was ein wohliges Nostalgie-Gefühl auslöst.

Action-Ikone Bruce Willis verkörpert darin den zur Wasserschutzpolizei strafversetzten Cop Tom Hardy (Ja, wirklich!), der es mit einem brutalen Serienkiller zu tun bekommt. Dieser scheint es auf Hardy persönlich abgesehen zu haben, handelt es sich bei den weiblichen Opfern doch jedes Mal um dessen Ex-Liebschaften. Bei der Jagd auf den Mörder erhält Hardy Unterstützung von seiner neuen Kollegin Jo (Sarah Jessica Parker), die ihm sogleich schöne Augen macht. Muss sie etwa als nächstes dran glauben?

Drei Thriller am Stück: Wann laufen Vertrauter Feind, Verhandlungssache und Tödliche Nähe im TV?

ZDFneo strahlt den Thriller-Dreierpack heute Abend am 22. Februar aus. Den Anfang macht Vertrauter Feind um 20.15 Uhr, gefolgt von Verhandlungssache um 22.00 Uhr und Tödliche Nähe um 0.10 Uhr.

Alle drei Filme sind im Anschluss an ihre jeweilige TV-Ausstrahlung auch direkt in der ZDF-Mediathek kostenlos verfügbar. Alternativ findet ihr Verhandlungssache ebenso in den Streaming-Flatrates von Amazon Prime Video und Disney+. Vertrauter Feind und Tödliche Nähe gibt es ansonsten bei diversen Anbietern als Kauf- und Leihoption.