Heute im TV: 5 Stunden Action-Marathon, der von Anfang bis Ende pure Unterhaltung bietet

Am Samstagabend könnt ihr gleich drei Action-Filme am Stück im TV schauen. Sie sind so unterschiedlich, dass sicher für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Wer Lust auf richtig viel Action am Samstagabend hat, wird im deutschen Free-TV dieses Wochenende glücklich. Euch erwarten gleich drei krachende Genre-Vertreter am Stück, die neben knallharten Gefechten teilweise auch Sci-Fi-Elemente und Comedy-Einlagen zu bieten haben. Wir stellen euch hier das Action-Trio aus White House Down, G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra und Welcome to the Jungle vor.

Stirb langsam im Weißen Haus: Darum geht es in White House Down

Im Blockbuster von Independence Day-Regisseur Roland Emmerich wird das Weiße Haus in Washington, D.C. von Terroristen gestürmt. Channing Tatum muss in der Hauptrolle als Ex-Cop und Sicherheitsprofi John Cale dafür sorgen, dass vor allem der Präsident James Sawyer (Jamie Foxx) unbeschadet aus dem brutalen Inferno rauskommt.

Schaut hier noch einen Trailer zu White House Down:

White House Down - Trailer (Deutsch) HD

Der Auftakt einer Sci-Fi-Reihe: Das ist die Story von G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra

Im ersten G.I. Joe-Film von Die Mumie-Regisseur Stephen Sommers sollen die in Kasachstan stationierten Soldaten Captain Duke Hauser (nochmal Channing Tatum) und Weems alias Ripcord (Marlon Wayans) den Transport von Raketensprengköpfen der Firma Mars eskortieren. Als sie von der Terrororganisation Cobra überwältigt werden, kommt ihnen die geheime Spezialeinheit G.I. Joe zur Hilfe. Beide Soldaten schließen sich der Truppe danach an und treten gemeinsam den Kampf an.



Nach G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra folgten in der Sci-Fi-Filmreihe noch die Fortsetzung G.I. Joe: Die Abrechnung und das (gefloppte) Spin-off Snake Eyes: G.I. Joe Origins.

Hier könnt ihr einen Trailer zum ersten G.I. Joe-Film schauen:

G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra - Trailer (Deutsch) HD

Dwayne Johnson und American Pie-Star kämpfen sich durch Brasilien: Darum geht es in Welcome to the Jungle

Heutzutage etwas in Vergessenheit geraten ist Welcome to the Jungle von 2003. Darin muss Dwayne Johnson als Schuldeneintreiber Beck den Sohn (Seann William Scott) des zwielichtigen Billy Walker (William Lucking) aus Brasilien zurückholen. Dieser ist vor Ort mit dem brutalen Minenbesitzer Hatcher (Christopher Walken) aneinandergeraten. Da der Stifler-Star das Land gar nicht mehr verlassen will, muss The Rock ihn gegen dessen Willen durch den Dschungel schleifen und dabei allerhand Gefechte überstehen.

Hier ist noch ein deutscher Trailer zu Welcome to the Jungle:

Welcome to the Jungle - Trailer (Deutsch)

Die drei Action-Filme aus dem TV-Marathon bieten also für jeden Geschmack etwas. Fans von purem Blockbuster-Krawall kommen genauso auf ihre Kosten wie Sci-Fi-Liebhaber und Dwayne Johnson-Fans sowie alle, die ihre Action lieber unterhaltsam und witzig statt bierernst mögen.

Wann und wo läuft der Action-Marathon im TV?

ZDFneo startet am 2. August 2025 mit White House Down um 20:15 Uhr. Im Anschluss folgt ab 22:15 Uhr G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra. Wer danach noch durchhält, kann ab 0:00 Uhr Welcome to the Jungle schauen.

Alternativ könnt ihr White House Down zurzeit im Netflix-Abo streamen. G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra steht bei Paramount+ in der Flat zur Verfügung und Welcome to the Jungle ist ebenfalls im Netflix-Abo enthalten. Alle drei Action-Filme stehen natürlich auch mit diversen Leih- und Kaufoptionen bei Amazon Prime & Co. bereit.