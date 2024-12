Heute im TV: 5 Stunden purer Action-Exzess mit bitterbösem Humor, der fast gescheitert wäre

Heute erwartet euch kultige Action im TV, die vor allem wegen der Besetzung für reihenweise Lacher sorgt. Doch ausgerechnet wegen des chaotischen Duos wäre die Reihe beinahe gescheitert.

Krawall-König Michael Bay weiß, wie man explosive Action in Szene setzt. In der Bad Boys-Reihe kommt noch der Humor von Will Smith und Martin Lawrence hinzu, von deren Dynamik man einfach nicht genug kriegen kann. Wie gut, dass Nitro heute Bad Boys und Bad Boys II im Doppelpack zeigt.

Buddy-Action mit Bad Boys im Doppelpack: Die ersten beiden Filme im TV

Die Miami-Cops Mike Lowry (Smith) und Marcus Burnett (Lawrence) haben nur 72 Stunden Zeit, um Heroin im Wert von 100 Millionen Dollar wiederzubeschaffen. Der Gangster Fouchet (Tchéky Karyo) hat die konfiszierten Drogen des LAPDs gestohlen. Dies bleibt aber nicht der einzige Fall. Während sie Fouchets Spur verfolgen, muss das streitsüchtige Duo noch einen Doppelmord aufklären.

Im zweiten Teil schmuggelt ein Drogenkartell auf unbekannte Weise große Mengen Ecstasy nach Miami, wodurch ein blutiger Bandenkrieg entsteht. Ganz persönlich wird der Fall für die beiden Cops, als Marcus' Schwester Syd (Gabrielle Union) entführt wird, in die sich Frauenheld Mike verliebt hat. Somit steht nicht nur ihr Leben, sondern auch die Freundschaft der beiden auf dem Spiel.

Bad Boys wäre aus banalem Grund fast gescheitert

Die Bad Boys-Reihe gehört zu jenen Filmen, die man immer wieder sehen kann. Neben Action und Humor ist es vor allem die unverwechselbare Chemie der beiden Hauptdarsteller, die so richtig Spaß macht. Doch ausgerechnet diese Besetzung sorgte beim Studio für Bedenken, genauer gesagt, die Hautfarbe von Smith und Lawrence.

Sony hatte kein Vertrauen darin, zwei afroamerikanische Schauspieler in einem Action-Film zu besetzen und drehte Michael Bay kurzerhand den Geldhahn zu. Glücklicherweise blieb der Regisseur bei seiner Entscheidung, und holte aus den 19 Millionen Budget das Beste heraus.

Nach dem Riesenerfolg standen der Fortsetzung dann stolze 130 Millionen zur Verfügung und die jagte Bay im wahrsten Sinne des Wortes im großen Stil in die Luft. Teuer wird wohl auch der gigantische Action-Blockbuster für Netflix an dem Will Smith und Michael Bay gerade gemeinsam arbeiten.

Wann laufen die Action-Komödien Bad Boys I und II im TV?

Wer Silvester einen gemütlichen Filmabend verbringen möchte, wird mit den Chaos-Polizisten bestens unterhalten sein. Bad Boys I startet auf Nitro am heutigen Dienstag, den 31. Dezember um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss läuft die Fortsetzung um 22:25 Uhr.

Von Bad Boys II gibt es keine Wiederholung, doch den ersten Teil könnt ihr nochmal am 01. Januar um 01:15 Uhr sehen. Wer die Filme verpasst hat, kann beide Teile bei Netflix streamen.